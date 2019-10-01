庶民發難！左批蔡英文右貶吳敦義　「自救會」冒雨挺韓

▲庶民聯合自救會28日於北市府前舉辦「庶民自救大會」，抗議蔡政府執政不力。（圖／取自自救會網站）

記者陳政錄／綜合報導

面對2020選情膠著，日前有反「去中國化」、反年金改革的民間團體，於北市府前舉辦「庶民自救大會」，在雨中舉布條高喊「下架蔡英文！」，藍天行動聯盟主席武之璋還點名批評國民黨主席吳敦義，表示吳放任「郭台銘之亂」，很少支持軍公教的抗爭，藍營應盡速覺醒，才能翻轉台灣未來。

高雄市長韓國瑜高喊庶民口號，民間團體包括藍天行動聯盟、中華民族團結協會、中華復興黨、中華民國退伍軍人權益促進會、全民拔菜總部等，以及數百民眾9月28日也在民進黨慶祝33歲黨慶之際，以「庶民團體」名義走上街頭，故總統蔣經國嫡長孫蔣友松、婦聯會主委雷倩、立委林奕華等等站台，砲轟蔡政府迫害人民、新課綱扭曲歷史，呼籲2020用選票下架民進黨。

▲藍天行動聯盟主席武之璋。

除了抨擊蔡英文執政不力，並推行「不公不義」的促轉條例、黨產委員會等，自救會代表武之璋也點名吳敦義，表示他當初讓郭台銘入黨，導致國民黨跟郭糾纏不清，影響韓國瑜一片看好的選情；同時，蔡推動年金改革期間，軍公教聯盟走上街頭，吳卻很少支持他們，「完全不像一個在野黨主席」。

該活動於下午三點開始，雖現場下起大雨，但台上人士與台下數數百位民眾仍砲火猛烈，高喊只有國民黨覺醒，引導大家抗爭，2020才有贏的機會。

國民黨籍立委林岱華也稱，新課綱中充滿台獨史觀、引用大量民進黨照片，還提到「台灣地位未定論」，認為「民進黨才是中共的同路人！」

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