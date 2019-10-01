真的斷了！北都有線東森幼幼、緯來育樂不見　5.2萬戶受影響



▲北都有線電視在官網公告斷訊事件處理。（圖／翻攝北都官網）



記者陳世昌／台北報導

台北「北都數位」有線系統1日零時在未任何預警狀況下，發生東森幼幼台、緯來育樂台頻道中斷節目訊號，有5.2萬戶受影響。北都表示，原本NCC已安排30日下午要做最後的協商解決下架問題，但因為颱風來襲臨時延後，連老天爺都不幫忙！針對下架的頻道，北都後續將不放棄協調解決。



為避免頻道開天窗，北都在被斷訊的同時，立即用同質性頻道替代。目前第25台東森幼幼台以Cartoon Network卡通頻道的姊妹台付費頻道《Boomerang卡通台》替代；第71台緯來育樂台則以付費頻道Eleven Sports 1台替代。



▲北都有線電視以Cartoon Network卡通頻道的姊妹台付費頻道《Boomerang卡通台》替代東森幼幼台（圖／網友提供）



大享、浩鳴、優視三家頻道代理商，因2018年頻道授權費爭議，日前向台北市新設有線電視系統「北都」發出下架同意書，要求北都依程序向NCC申請在10月1日下架，NCC主委陳耀祥於9月24日特別出面主持三方協調會， 協商破裂。25日晚間東森電視、緯來電視已開始在畫面上以圖卡或文字跑馬，預告10月1日停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。



▲東森電視在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）



NCC不放棄化解機會，主委陳耀祥再安排30日協調，無奈碰上颱風最後機會也沒了，頻道代理與東森、緯來電視等也「不給面子」很干脆的就直接斷訊。

NCC曾多次表示，系統商頻道變更要先提出營運計畫變更申請，經NCC同意、完成法定程序後，才可以斷訊，如果代理商直接不供訊號給系統商，這是另外一個議題，這種複雜的關係，在有線電視過去這麼多年的歷史中，之前從來沒有發生過這種狀況。



NCC會如何處理北都數位的斷訊案？北都案是否將是未來處理這類紛爭的標準模式？會不會有更多系統、頻道紛爭再起？業界都在密切關注。