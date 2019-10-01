「東風-41」核導彈閱兵首亮相！射程1.4萬公里「覆蓋美國全境」

▲「東風-41」在十一閱兵首次亮相。（圖／央視，下同。）

記者任以芳、蔡紹堅／北京－台北報導

大陸「十一」閱兵上午10點在天安門前展開，由大陸國家主席習近平親自檢閱，被視為「制美利器」的「東風-41型洲際戰略核導彈」也在閱兵中首次亮相。

據資料顯示，東風-41（DF-41）是解放軍火箭軍裝備的一種陸基洲際彈道導彈，最大射程可達14000公里，從中國大陸發射，可以打擊到地球上任何一個角落，也包含美國全境，因此被稱為「制美利器」，再加上電腦控制的慣性制導系統，精準度獲得很大提升。

東風-41可攜帶10枚分導彈頭，每一枚彈頭都可獨立瞄準不同目標，能以更少的導彈數量，攻擊到更多的目標，同時也增加反彈道飛彈的攔截難度。

東風-41的飛行速度目前有12馬赫及25馬赫兩種資訊，若以25馬赫來計算，12分鐘可到莫斯科、16分鐘可到倫敦、21分鐘可到紐約，已與美國的「義勇兵」洲際彈道飛彈（LGM-30）、俄羅斯的「白楊-M」洲際彈道飛彈達到同一水準。

▼大陸網友流傳的東風-41照片。（圖／翻攝新浪軍事）

除了射程外，東風-41還有一個亮點，就是機動性強大，首先，它採用三級固體燃料火箭作為動力，不像液體燃料要在發射前才加注，大程度縮短了準備時間。

其次，以往彈道飛彈因導彈的體積過大、重量太重，只能部署於固定發射井，機動性相當差，但東風-41的牽引機能在公路上進行移動，克服了移動困難的缺點，且集儲存、運輸、起豎、發射一體化，機動性非常強，接到命令也能更快反應。

不過，東風-41實際運用的可能性並不高，更多是作為核戰略威懾武器，顯示解放軍擁有與其他國家同水準的強大軍事實力。