駐港解放軍「悄悄翻倍」　路透：已增兵至1.2萬人…規模歷年最大

▲當局對於解放軍駐香港部隊實際人數始終保密。（資料照／CFP）



記者王致凱／綜合報導

大陸建政70周年「十一」前夕，外媒9月30日引述外交消息人士指出，北京當局秘密將駐港解放軍兵力增加了一倍，從原來的3000至5000人增加至1萬至1.2萬人，以應對日益惡化的香港抗爭局勢。

路透社引述多名外交人士和國安分析人士消息，自從香港6月底爆發示威衝突後，北京當局8月底悄悄增援多達數千的部隊進入香港。官媒新華社當時稱，該次部隊調動是「例行輪換」，但有7名亞洲和西方國家使節透露，此舉實際上是「增兵」而非部隊輪調。

其中3名外國使節表示，自從抗議活動爆發後，駐港解放軍人數已經擴增了超過一倍，估計現有兵力從3000至5000人增加至1萬至1.2萬人之間，為香港回歸後，中國在香港部署過最大規模武力。

▼8月底大批解放軍部隊進入香港，官方解釋為第22次輪換。（圖／翻攝自微博／央視軍事）



消息指出，這批駐港部隊包括解放軍和其他鎮暴部隊，其中5名使節稱，除了一般解放軍外，進駐的部隊還包括不同指揮系統下的武警部隊。截至目前，外界對於武警是否已經部署到香港仍一無所知；對此，中國國防部、國務院新聞辦公室、國務院港澳辦公室和特首林鄭月娥辦公室均不願回應。

香港警方發言人則向路透社說，港警「有能力維持法治與秩序，也決心恢復香港的公共安全。」外國國安專家則分析，增援部隊的規模超乎預期；英國智庫國際戰略研究所（IISS）駐新加坡國安分析師尼爾（Alexander Neill）說，北京當局似乎準備了「積極」的應變計畫，防止香港警隊公權力全面崩潰這類的情況。

▼武警公安部隊近期集結在深圳進行訓練。（圖／路透）

