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桃園颱風假…好市多神速被清空！她傻眼「才放一天」　萬人驚呆：當世界末日

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▲▼桃園颱風假…好市多神速被清空！她傻眼「才放一天」　萬人驚呆：當世界末日。（圖／翻攝好市多Costco好市多 商品經驗老實說、東森新聞）

▲桃園颱風假…好市多神速被清空！（圖／翻攝「好市多Costco好市多 商品經驗老實說」，下同）

網搜小組／許力方報導

颱風天奇景！中度颱風米塔強襲北台灣，北北基桃宜宣布停班停課，各家量販、超市前一晚就開始提高水、泡麵、乾糧等物資備貨量，美式賣場好市多（Costco）也湧進大批民眾，有消費者受訪時感嘆，因為家住山上、不方便，才會來大量採購麵包等能放的東西。有網友當晚在好市多看見，蔬果麵包貨架幾乎被掃空，嚇得PO文發問「不是才一天颱風假？」

北北基桃宜、新竹縣6縣市宣布9月30日停班停課，桃園南崁有民眾當晚9時前往好市多採買，一走進冷藏區瞬間傻眼，貨架上蔬果幾乎被掃空，原本滿滿的貨箱，只剩最後一層能賣，吐司麵包也都被搶光，賣場裡空蕩蕩的，也沒什麼人在逛街，嚇得拍照PO文發問「奇怪，才一天颱風假而以，怎麼都搶購一空？」

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▲▼桃園颱風假…好市多神速被清空！她傻眼「才放一天」　萬人驚呆：當世界末日。（圖／翻攝好市多Costco好市多 商品經驗老實說、東森新聞）

文章一出不到3小時吸引破萬人按讚，紛紛驚呼「好乾淨啊」、「好空喔ＸＤ」、現場簡直好市多搬家前的樣子，還有網友說前一天去還有很多貨，「見鬼啦」。不少人認為是「習慣使然」、「恐颱症發作」，也有人形容中壢商場、百貨也是人山人海，比周末的人還要多，美食街甚至爆滿排隊，「說實話嚇到我了，可怕的颱風假」。

「人比颱風可怕！」網友痛批，「一天颱風假，當作世界末日採購」、「是有多怕餓死」、「搞得像世界末日一樣」、「是要逃難嗎」、、「為什麼感覺一兩天的颱風，搞得好像颱風來一個月」。但也有認為，應該是怕颱風過後漲價，「反正颱風假都放了，不去白不去，刺激一下經濟也不錯」。

事實上，因應米塔颱風來襲，量販超市都有提高備貨量，全聯就推出，即日起至10/3餅乾、泡麵、水等特別優惠，並增加 2～3成備貨量；家樂福則表示，早上採買人潮尚未湧現，預計下午會陸續開始出現，貨量目前準備充足，其中蔬菜備貨也準備好3天的量約30噸左右，水的部份約3千箱，比平常多一成左右，零食泡麵也比平常多一成。

►颱風天在家變美，偷偷分享少女秘密！

▼颱風天搶購蔬果，好市多貨架幾乎被掃光。（圖／東森新聞）

▲▼桃園颱風假…好市多神速被清空！她傻眼「才放一天」　萬人驚呆：當世界末日。（圖／翻攝好市多Costco好市多 商品經驗老實說、東森新聞）

▲▼桃園颱風假…好市多神速被清空！她傻眼「才放一天」　萬人驚呆：當世界末日。（圖／翻攝好市多Costco好市多 商品經驗老實說、東森新聞）

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