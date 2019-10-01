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「省錢神器」又來了！中薯、辣薯球買1送1　漢堡王連續56天優惠券激省

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▲漢堡王業配,三層華堡,美式風味。（圖／記者楊詩益攝）

▲漢堡王推出大份量超值雙套餐，兩人現省99元。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

漢堡王又再度推出優惠券了！而且連續56天都可以不限次使用，除了中薯、辣薯球買一送一外，還推出超優惠的大份量勁濃培根牛堡雙套餐，使用優惠券只要239元（原價338元），預計又將掀起嚐鮮風潮。

自10月1日起至11月25日期間，漢堡王推出優惠券讓消費者無限次使用，期間只要用手機或平板出示優惠券圖檔即可使用。優惠內容除了中薯、辣薯球買一送一外，還有暢銷商品「八塊雞塊+辣薯球」、小資銅板套餐、豪華雙套餐等，多達21種優惠組合。

▲▼漢堡王 。（圖／業者提供）

其中，漢堡王還推出超優惠的大份量勁濃培根牛堡雙套餐，使用4.4盎司的100%澳洲牛肉，以火烤設備鎖住肉汁，搭配經典起士醬，使用優惠券雙套餐獨享價239元，現省99元，平均每人只要120元，就能吃到漢堡跟可樂還有薯條，頗為超值。

同時，漢堡王還新推出花生系列美式漢堡，使用無人工添加配方的花生醬，搭配培根與美國起士，以及大份量肉片，共有兩款選擇，分別為美式花生雙層脆雞堡（單點109元）與美式花生牛肉堡（單點129元），另套餐只要再加19元就多雞塊4pc，升級豪華餐。

▲▼漢堡王 。（圖／業者提供）

至於肯德基咔啦雞腿堡則與知名手遊鉅作「神魔之塔」跨界合作，推出聯名三重送活動，第一重自9月24日起至10月21日為期四週，至全台肯德基門市掃描餐盤墊紙、店內咔啦雞腿堡相關佈置物上之活動QRcode，即可獲得專屬遊戲內素材─虛擬卡片。

而第二重則自9月24日起，凡於肯德基門市、官方網站及電話訂購買咔啦雞腿堡系列個人獨享餐及重量級XL套餐，加碼送限量虛寶序號刮刮卡一張，張張有獎，限量50萬組。而第三重自9月27日起至10月10日更開放肯德基特別限定關卡，首次通關還可獲得限定「肯德基小妹」。

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