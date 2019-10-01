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就是今天！「國際咖啡日」優惠懶人包　星巴克、伯朗、小7都有買1送1

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記者曾婉婷／綜合報導

今天（10/1）適逢國際咖啡日，許多業者都有推出咖啡相關優惠，除了星巴克、伯朗咖啡館等連鎖咖啡業者外，四大超商也都有祭出好康活動，與民眾一起同歡。趕快把握機會相揪好友喝一杯吧！

▲▼ 國際咖啡日優惠 。（圖／業者提供）

★星巴克為歡慶國際咖啡日，自10/1～10/2推出星禮程會員好友分享日，活動期間每日11：00～20：00會員購買兩杯相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另補班好友分享日（10/5）活動當日11：00～20：00期間，也可享有買一送一優惠。

★伯朗咖啡館於10/1起連續5天加碼飲品買一送一。此外，伯朗咖啡館今年也加入2019台北國際咖啡展跑館店家，即日起至11/30，凡持咖啡展月票所附的兌換券，即可至伯朗咖啡館任一門市免費兌換大杯美式乙杯；持六折或八折券亦可享任一飲品折扣優惠。

伯朗咖啡館指出，目前除少部分位於醫院與學校的門市外，皆已轉型餐酒館型態，販售多款酒類飲品，為感謝消費者支持，除推出新品「葡萄琴」的創意咖啡調酒外，更加碼好康優惠，自10/1～10/31凡至伯朗咖啡館消費即贈酒品百元折價券。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 國際咖啡日優惠 。（圖／業者提供）

★cama café自即日起至11/17推出「尋找你的風味拿鐵」檔期，特別介紹6款經典風味拿鐵，而其中3款更是門市隱藏版人氣必點，分別是蜂蜜拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、黑糖拿鐵。同時為歡慶10/1國際咖啡日，還舉辦會員限定「拿鐵、黑咖啡同品項大杯第二件7折」活動。

★路易莎自10/1～10/31推出兩波黑卡會員獨享的咖啡優惠，第一波為10/1～ 10/3開跑，購買單品手沖咖啡全系列可享8折優惠（含典藏手沖系列、私房咖啡系列、冰滴咖啡），以及購買任1咖啡飲品加1餐食，總金額可打8折。而第二波時間為10/4～10/31，購買巴西伊帕內瑪可享8折。

★丹堤咖啡於國際咖啡節10/1跟國慶日10/10這兩天，都有推出買一送一的優惠活動，詳細內容可鎖定丹堤咖啡官網或粉絲團。

▲▼丹堤咖啡於國際咖啡節優惠 。（圖／業者提供）

★85˚C於國際咖啡節的上午十點開始，推出大杯招牌咖啡和大杯特濃招牌咖啡，限時第二杯特價20元優惠。活動僅供民眾現場排隊購買，電話訂購、線上訂餐和外送訂單無法享有此優惠價。

★怡客咖啡迎接國際咖啡日，推出咖啡飲品買1送1優惠活動。此優惠無法與其他折扣一起使用。

★西雅圖日前推出濾泡咖啡新品，並於7-ELEVEN門市舉辦「盒裝商品買一送一」活動。即日起至11/5止，凡於全台7-ELEVEN購買西雅圖盒裝系列商品，享買一盒送一盒優惠。

▲▼小七精品咖啡 。（圖／業者提供）

★迎接10/1國際咖啡日，小7於1000店門市推出「CITY CAFE PREMIUM現煮精品咖啡買1送1」優惠活動，每杯原價80元。

★全家於10/1國際咖啡日當天，推出加碼優惠，中杯單品熱美式、中杯單品熱拿鐵均一價45元。除了國際咖啡日當天優惠外，自即日起也推出咖啡系列優惠活動，與咖啡迷們共同歡慶，包含任選咖啡品項第2杯7折，而單品咖啡同品項第2杯半價，同時也與日本咖啡大廠UCC聯名，開發符合Clean Label潔淨標示的三款麵包蛋糕，讓消費者品嚐最原始美味。

★萊爾富結合線上及線下，推出一系列優惠活動，於10月1日10：00至10月13日23：59期間內，雲端超商APP「限時下殺」館推出Hi Café美式咖啡買10送10優惠。而在「Hi-Life VIP 」會員APP部分，12月3日前在「買咖啡」專區，推出購買大杯美式或拿鐵，可享買20杯送15杯優惠。

萊爾富指出，除了線上優惠外，線下部分則於10月8日前推出冰檸美式咖啡及冰沙全品項，享夏末優惠價單杯39元，包括芒果牛奶冰沙、焦糖拿鐵冰沙等，更於10月2日至10月8日期間，加碼推出快閃「買一送一」優惠活動，只要購買Hi Café中杯熱巧克力牛奶一杯，另一杯就由萊爾富招待。

▲▼ 超商咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★OK超商自即日起至10/23連續一個月期間，於全台902間門市推出咖啡優惠活動，除了有OKCafe大杯全品項第2杯7折外，還於國際咖啡日當天推出結合香蕉與牛奶的濃郁風味的「香蕉歐蕾」新品，可享嚐鮮價55元優惠。

★美廉社歡慶國際咖啡日，於10/7前在販售現磨咖啡的52家門市，可享單杯8.5折優惠，另消費滿100元即可以19元加購不限口味中杯咖啡一杯。

★全聯自9/28至10/3推出30款咖啡相關商品買一送一起優惠；另購買全品項咖啡豆/咖啡粉/即溶/三合一/二合一/濾掛等商品任兩件，還可獲得OFF COFFEE熱美式15元嚐鮮券一張（原價25元）。

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