米塔又加速轉吹西北風！桃園以北「再灌豪雨」　最快上午脫離暴風圈

▲米塔再加速轉吹西北風，西北部、北部變成迎風面區域。（圖／中央氣象局，下同）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局30日深夜11時30分持續針對台中以北、宜蘭、花蓮、馬祖發布陸上颱風警報，風雨持續，南投、台東陸續脫離暴風圈威脅，最快清晨可望解除陸警、下午解除海警。預報中心課長羅雅尹表示，米塔過去3小時仍偏北行進，未來將朝北北西、通過北部海面，往浙江沿海前進，10月1日白天後北部風雨就會減弱。

羅雅尹指出，過去3小時米塔路徑仍偏北行進，已經來到基隆東北東方100公里海面，未來持續朝北北西方向，通過北部海面後往浙江沿海前進。根據氣象局最新觀測，颱風中心附近的彭佳嶼已經出現14級強陣風，基隆也有11級強陣風，中部以北沿海空曠地區都有8至10級陣風，顯示颱風正持續影響中。

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降雨部分，羅雅尹指出，颱風中心已經移動到台灣北部海面，附近風向轉吹西北風，西北部、北部變成迎風面區域，最近1、2小時，大台北出現明顯雨勢，時雨達到50、60毫米，深夜至清晨北部雨勢仍明顯，其他也有局部降雨。

氣象局並持續發布「豪雨特報」，桃園以北、宜蘭、新竹山區有局部大雨或豪雨，台中、苗栗山區也有局部大雨，北台灣已經下了較多雨量，提醒民眾留意坍方落石，地勢低窪處若發生瞬間大雨仍有局部積淹水可能。

羅雅尹表示，深夜至清晨仍為颱風相對最為接近台灣時後，北台灣風雨顯著，中南部降雨不多，但沿海空曠仍有強陣風，預計1日白天後風雨趨緩，清晨至早上北部風力逐漸減小，若脫離暴風圈，可望解除陸上警報。

根據氣象局觀測，米塔9月30日深夜11時30分中心位在基隆東北東方約100公里海面上，稍微加速以時速26公里速度，向北北西前進，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，7級暴風半徑180 公里，10級暴風半徑60公里，台東、南投已陸續脫離暴風圈，台中以北、宜花、馬祖風雨持續中。

陸上警報：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、宜蘭、花蓮及馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上警報：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面航行作業船隻應嚴加戒備。

▼北台灣入夜清晨風雨持續 。

