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爸爸告別式想放「老婚紗照」　暖心網友接力幫修…2小時內完美復原！

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▲▼爸爸告別式想放「老婚紗照」　暖心網友接力幫修…2小時內完美復原！。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

▲暖心網友接力幫忙修圖，用不到2小時就修復完成。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

記者王致凱／綜合報導

修圖神人暖心接力！一名網友在臉書社團分享一張皺褶的老照片，希望有人能幫忙修復撫平，原來這是一張原PO父母親早年拍婚紗照，原PO父親近日去世後，家屬希望能在告別式上使用。其他熱心網友得知後，直接透過修圖方式，僅僅用不到2個小時，就讓老照片重新煥發出當年的風采。

原PO網友9月30日下午4時42分，在臉書「爆廢公社二館」貼出父母當年的老婚紗照，照片上佈滿許多折痕，甚至還有些微破損。原PO說，因為這周就是父親的告別式，想要將這張充滿意義的照片放在紀念影片，希望擅長修圖的網友能幫忙將照片撫平。

請繼續往下閱讀...

貼文PO出後沒多久，馬上就有許多熱心網友響應，沒過多久就完成了臉部局部撫平。到了當天傍晚6時13分，神人果然已經將照片完全撫平，並且增加了調色和裝飾點綴，果然完美地讓夫妻倆當年的儷影重現在螢幕上。

網友看到成果後，紛紛大讚「這張極致」、「神人」、「請收下我的膝蓋」、「好厲害」、「這好夢幻啊，太強大了」、「這個讚」。另外，也陸續有其他網友貢獻出自己的成果，每張都修復得相當完美，讓人倍感窩心。照片中人物的家屬也留言感謝說，「大家好厲害哦，爸爸跟年輕一樣好帥哦。」

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