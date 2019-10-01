　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國希望盡快加入《武器貿易條約》　已啓動國內法律程序

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼S26T被認為是解放軍039A/B型潛艇的出口型號。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲中國希望盡快加入《武器貿易條約》。圖為解放軍039A/B型潛艇。（圖／翻攝自新浪軍事）

記者林彥臣／綜合報導

中國外交發言人耿爽日前稱，中國希望盡快完成加入《武器貿易條約》（The Arms Trade Treaty，ATT）的所有程序，這對中國是非常重要的一步，目前已啓動加入《武器貿易條約》的相關國內法律程序。

中國外交部網站援引耿爽的發言報導指出，「正如王毅國務委員兼外長所宣佈的，中方已啓動加入《武器貿易條約》的相關國內法律程序，目前中方正按照規定履行相應的國內法律手續，爭取盡快實現入約」。

耿爽說，「上述舉措是中方積極參與全球武器貿易治理、維護國際和地區和平穩定的重要行動，體現了中方支持多邊主義、踐行構建人類命運共同體理念的決心」。

耿爽說，「中方一向高度重視常規武器非法轉讓和濫用引發的各方面問題，支持《武器貿易條約》的宗旨和目標，贊成採取必要措施，規範國際武器貿易行為，打擊非法武器轉讓」。

耿爽說，「作為國際大家庭中負責任的一員，中方願繼續與各方加強交流與合作，共同致力於構建規範合理的武器貿易秩序，為維護國際和地區和平與穩定做出積極貢獻」。

《武器貿易條約》2014年12月24日生效。至2019年1月已有130個國家簽署文件，包括歐盟成員國在內的100個國家批准。中國和俄羅斯不是《武器貿易條約》的締約國，但是中國國務委員兼外長王毅在9月27日出席聯合國大會時稱， 中國已啓動加入《武器貿易條約》的相關國內法律程序。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

美國總統川普於2019年4月退出《武器貿易條約》並指出，美國永遠不會批准《武器貿易條約》，這項條約是對《美國憲法第二修正案》所賦予的權利的威脅，「我們永遠不會把美國的主權交給一個未經選舉、不負責任的全球官僚機構（指聯合國）」。美國全國步槍協會批評這份條約會傷害美國的槍枝擁有者。

►颱風天在家變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
死守超商ATM！地中海大叔「領錢存錢玩瘋」理由瞎爆
新竹縣深夜宣布！尖石、五峰5所國小「1日停班課」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

不斷更新／米塔「暴風圈籠罩」噴豪雨　北北基竹10點宣布「放不放颱風假」

車房全給弟弟！老母「歐洲蜜月很花錢」要他惦惦　堅持1萬孝親費...媳婦怒了

影／「超級討厭放颱風假！」外送員自爆接單盛況　無奈：錢都不用賺了...

桃園男長超巨包針眼！鑷子夾下瞬間大爆射…網一看「白紅膿血」吐了

北北基30日停班停課！他目擊「汐止全聯」深夜塞爆　民眾掃貨防颱

壓力全球第2大！靠12點自測「快爆炸沒」　網友實測：按穴道有用

30年來首次　美軍中東指揮中心秘密遷回本土...24小時遠距離指揮

中國希望盡快加入《武器貿易條約》　已啓動國內法律程序

微型天線技術發明　理工學院「專利女王」衝擊5G競爭

淡水沙崙海灘遭突擊登陸　關指部反擊作戰阻殲進犯敵軍

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

米塔暴風圈擴大成中颱強逼！全台灣30日「停班停課」懶人包

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

30年來首次　美軍中東指揮中心秘密遷回本土...24小時遠距離指揮

中國希望盡快加入《武器貿易條約》　已啓動國內法律程序

微型天線技術發明　理工學院「專利女王」衝擊5G競爭

淡水沙崙海灘遭突擊登陸　關指部反擊作戰阻殲進犯敵軍

基隆港營區展示　去年成軍銘傳軍艦首次開放民眾登艦

防空反潛反水面備戰　康定軍艦甲操測考展現訓練成果

模擬戰時直升機迫降　空中傷患後送驗證聯合作戰能力

外型似塑料攔住18噸戰機　央視近距曝光殲-15尾部起降鉤

10/1示威非常危險！港警：恐怕有殺警、扮警殺人嫁禍他人等行為

30年來首次　美軍中東指揮中心秘密遷回本土...24小時遠距離指揮

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

台南美術館「活春宮」偷拍瘋傳！男女嘿咻遭外流　本人找到了　

味全龍國際交流賽　11/9、11/10嘉義市棒球場熱力開打

快訊／米塔豪雨猛灌　汐止驚傳「土石崩塌」道路中斷…警消出動電鋸

快訊／新竹縣深夜宣布！　10/1尖石、五峰5所國小「停班停課」

不斷更新／米塔甩豪雨「北北基」正常上班課！10/1全台「停班停課」懶人包

真的斷了！北都有線東森幼幼、緯來育樂不見　5.2萬戶受影響

米塔又加速轉吹西北風！桃園以北「再灌豪雨」　最快上午脫離暴風圈

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

軍武熱門新聞

理工學院「專利女王」衝擊5G競..

中國希望盡快加入《武器貿易條約..

美軍中東指揮中心秘密遷回本土

殲-15尾部起降鉤外型似塑料

F-21戰機亮相印度航空展

關指部反擊作戰阻殲進犯敵軍

德：中國狂發展武力但仍打不過台..

俄羅斯獵人-B首次與蘇-57共..

大馬空軍開箱「大黃蜂」公開飛彈

美無人機MQ-25首飛　空中加..

甫成軍銘傳軍艦首次開放民眾登艦

龍潭戰役！澳紐軍人數「1：25..

巴西低價賣最老航母 只服役20..

十一閱兵　驚見民國十六年紅旗

更多熱門

相關新聞

美擬限制資金流向中國？耿爽：引發金融動盪

中美貿易爭端不斷，川普政府官員外傳正在研擬一系列的方法，阻止美國資金流向中國上市公司，包括祭出撤銷中國企業在美上市資格等。對此，中國外交部發言人耿爽30日強調，美國搞極限施壓，勢必損害中美兩國企業和民眾利益，並引發金融市場動盪。

俄羅斯獵人-B首次與蘇-57共飛

陸外長：堅持獨立自主的和平外交政策

王毅：中吉復交有兩大特殊意義

美軍部署在羅馬尼亞MK-41可變成進攻性武器

關鍵字：

武器貿易條約耿爽王毅軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

網購衣服卻送來3大包「粉紫色石頭」　市價竟高達1759萬

米塔加速北台豪雨　上午可望解除陸警

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

米塔「不登陸」加速向北！

為3000m測驗1日2死　民眾：上級不願改變

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

愛貓卡在馬桶縫隙！一摸驚覺不對勁

米塔不排除登陸！10級暴風圈將進北部

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

家裡孩子「全擠在一起睡」媽笑了

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面