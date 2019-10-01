中國希望盡快加入《武器貿易條約》　已啓動國內法律程序

▲中國希望盡快加入《武器貿易條約》。圖為解放軍039A/B型潛艇。（圖／翻攝自新浪軍事）

記者林彥臣／綜合報導

中國外交發言人耿爽日前稱，中國希望盡快完成加入《武器貿易條約》（The Arms Trade Treaty，ATT）的所有程序，這對中國是非常重要的一步，目前已啓動加入《武器貿易條約》的相關國內法律程序。

中國外交部網站援引耿爽的發言報導指出，「正如王毅國務委員兼外長所宣佈的，中方已啓動加入《武器貿易條約》的相關國內法律程序，目前中方正按照規定履行相應的國內法律手續，爭取盡快實現入約」。

耿爽說，「上述舉措是中方積極參與全球武器貿易治理、維護國際和地區和平穩定的重要行動，體現了中方支持多邊主義、踐行構建人類命運共同體理念的決心」。

耿爽說，「中方一向高度重視常規武器非法轉讓和濫用引發的各方面問題，支持《武器貿易條約》的宗旨和目標，贊成採取必要措施，規範國際武器貿易行為，打擊非法武器轉讓」。

耿爽說，「作為國際大家庭中負責任的一員，中方願繼續與各方加強交流與合作，共同致力於構建規範合理的武器貿易秩序，為維護國際和地區和平與穩定做出積極貢獻」。

《武器貿易條約》2014年12月24日生效。至2019年1月已有130個國家簽署文件，包括歐盟成員國在內的100個國家批准。中國和俄羅斯不是《武器貿易條約》的締約國，但是中國國務委員兼外長王毅在9月27日出席聯合國大會時稱， 中國已啓動加入《武器貿易條約》的相關國內法律程序。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



美國總統川普於2019年4月退出《武器貿易條約》並指出，美國永遠不會批准《武器貿易條約》，這項條約是對《美國憲法第二修正案》所賦予的權利的威脅，「我們永遠不會把美國的主權交給一個未經選舉、不負責任的全球官僚機構（指聯合國）」。美國全國步槍協會批評這份條約會傷害美國的槍枝擁有者。

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