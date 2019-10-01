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味全龍國際交流賽　11/9、11/10嘉義市棒球場熱力開打

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▲▼ 味全龍嘉義市。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲味全龍首場國際交流賽將於嘉義市開打。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

重新復出的中華職棒創始球隊—味全龍，將於11月9日、10日在嘉義市立棒球場首辦國際交流賽。這場總教練葉君璋率領黃煚隆、張泰山等知名球星新生的味全龍，對戰澳洲職棒聯盟阿德雷德巨人隊 (Adelaide Giants)，堪稱今年度最熱血的一役，森林王子張泰山也將重披戰袍，先發登場。

▲▼ 味全龍嘉義市。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲味全龍首場國際交流賽將於嘉義市開打，知名球星張泰山(前排左二)將重批龍袍。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市長黃敏惠30日北上宣傳，與頂新和德文教基金會創辦人魏應充、味全龍教練張泰山、阿德雷德巨人隊總經理戴維森（Nathan Davison）等，共同邀請全國民眾來嘉為味全龍加油！耐斯王子大飯店總經理曾慶欑、芙彤園執行長詹茹惠、營運長張瑾文也到場力挺。

黃敏惠感謝味全龍選擇嘉義市立棒球場，作為首場自辦國際交流賽的場地。嘉義市是棒球原鄉，1931年在甲子園展現的KANO精神，帶動全台棒球熱。嘉義市有不少熱情球迷，畢業於垂楊國小的黃市長，自己也是資深球迷。感謝味全龍睽違20年再度復出，第一場就選在嘉義市立棒球場這個百年棒球歷史戰場，相信賽事當日，兩隊會再現堅持永不放棄的精神，「味全龍旋風值得我們期待」。

嘉義市長黃敏惠強調，嘉義市是雲嘉南觀光消費中心，有畫都之稱。也有阿里山林業鐵道、木都2.0等豐富觀光資源。歡迎全國民眾相揪來嘉義市為球隊加油，吃雞肉飯、看森林王子張泰山的最終先發。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充感謝黃敏惠市長熱心支持味全龍，尤其在這次國際交流賽舉辦過程中，動員所有市府團隊，甚至地方仕紳也鼎力支持，「一次次都被黃敏惠市長感動」，期待賽事圓滿成功，全國球迷會聚嘉義市，為老將喝采，為新秀加油。

張泰山笑說，昨晚恰恰引退棒球賽讓球迷相當不捨，11月9日、10日「泰山要復出了」，是第一場，也是最終戰。這幾天手都練出繭來了，歡迎民眾拭目以待，一定會打出很好的成績。

市府表示，此次賽事是重新復出的中華職棒創始球隊—味全龍首辦國際交流賽，對戰的阿德雷德巨人隊前身為阿德雷德鯊魚隊，隸屬於澳洲職棒(Australian Baseball League，ABL），我國多位球星都曾效力於鯊魚隊，其中張泰山更於2018年澳職最終戰轟出完美滿貫砲。

本次「巨龍抵嘉 台澳大戰」嘉義市政府全力動員，嘉邑城隍廟及在地知名飯店耐斯集團也大力支持，賽事門票於10月5日(六)起全家便利商店FamiPort或FamiTicket全網購票網開始預購，除此之外，本次賽會亦是味全龍首屆啦啦隊「go beauties小龍女」現場決選，門票換選票，歡迎一起來投下你心目中最熱情洋溢的小龍女。

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