不斷更新／米塔甩豪雨「北北基」正常上班課！10/1全台「停班停課」懶人包

記者邱茀濱／綜合報導

第18號颱風「米塔」中心1日凌晨12點15分左右在基隆東北方海面，向北北西移動，南投已脫離其暴風圈，台中以北、宜蘭、花蓮、馬祖風雨持續中。此外，中央氣象局針對本島發布「颱風強風告警」，新北、基隆、宜蘭受颱風接近影響，將出現12級平均風或14級陣風以上風力2小時時間，提醒民眾進入建物躲避。

此外，民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，米塔傍晚時已經進入關鍵點位，接下來要密切觀察颱風與地形間的互動，「不小心吸一下，就可能出現不規則走法！」北部風雨增強，預估入夜到清晨風雨最劇烈，中南部平地傍晚起風勢也會增強，到了深夜，米塔中心可能擦過東北角，台北、宜蘭、基隆、桃園都要慎防猛烈風勢。

以下為《ETtoday新聞雲》整理的各縣市10月1日停班停課一覽表：

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【北部地區】

基隆市：照常上班上課。

台北市：照常上班上課。

新北市：照常上班上課。

桃園市：照常上班上課。復興區停止上班上課！

新竹市：照常上班上課。

新竹縣：照常上班上課。尖石鄉玉峰國小、石磊國小、秀巒國小、新光國小「停班停課」；五峰鄉桃山國小「停課一天」、上午「停班半天」。

【中部地區】

苗栗縣：照常上班上課。

台中市：照常上班上課。

彰化縣：照常上班上課。

雲林縣：照常上班上課。

南投縣：照常上班上課。

【南部地區】

嘉義市：照常上班上課。

嘉義縣：照常上班上課。

台南市：照常上班上課。

高雄市：照常上班上課。

屏東縣：照常上班上課。

【東部地區】

宜蘭縣：照常上班上課。

花蓮縣：照常上班上課。

台東縣：照常上班上課。

【外島地區】

澎湖縣：照常上班上課。

連江縣：照常上班上課。

金門縣：照常上班上課。

更新時間：2019/10/01 00:30:04

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

▼米塔颱風。（圖／中央氣象局）



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