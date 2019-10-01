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十一大閱兵／全球緊盯「東風-41」　射程逾14000km涵蓋美國本土

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▲▼大陸網站流傳的東風-41照片。（圖／翻攝新浪軍事）

▲大陸網站流傳的東風-41照片。（圖／翻攝新浪軍事）

記者曾俊豪／台北報導

被視為「制美利器」的「東風-41洲際飛彈」會不會在今年閱兵式亮相，解放軍中部戰區副參謀長譚民先前一句「不會讓人失望」，留給外界許多想像空間。軍事專家亓樂義認為，官方將此次閱兵定調為「國產現役主戰裝備」，一旦東風-41出現在長安大街，便代表這項武器正式列裝，具備懾戰能力。

根據過去出現的資料，東風-41洲際飛彈是大陸第四代戰略核武器，重55噸，長19米，可攜帶十多枚分導式彈頭，最大射程有12000公里、14000公里和15000公里三種不同說法。其中，14000公里便足以達到從大陸境內腹地（河南）發射，涵蓋美國本土全部領土，15000公里則能從大陸境內任何一地發射，覆蓋歐洲、北美的任何目標。

▲▼東風-5B洲際飛彈。（圖／翻攝自環球網）

▲東風-5B洲際飛彈。（圖／翻攝自環球網）

亓樂義在接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，美國去年底公布《2019年中國軍力評估報告》，當中提到東風-41時，還以「發展中」來形容，「如果今年閱兵式出來，代表東風-41已經正式服役。」

他指出，東風-41對美國會起到「震懾」作用，因為可以無依托發射，機動性強，不僅代表難以攔截、偵測，凸顯的是解放軍「晶片雷達座標定位技術」的進步。

而除了東風-41之外，另外三款洲際戰略核武巨浪-2潛射洲際飛彈、東風-5B/C洲際飛彈、東風-31AG洲際飛彈也是外界關注焦點。東風-31AG洲際飛彈，可攜帶5至6枚核彈頭，射程介於12,000至13,000公里之間，可覆蓋大部分北美地區，且更具機動性。

▲▼東風-31AG洲際飛彈。（圖／翻攝自新華社）

▲東風-31AG洲際飛彈。（圖／翻攝自新華社）

巨浪-2 洲際潛射彈道飛彈是中國第二代洲際潛射彈道飛彈，設計為三段固體燃料推進火箭，最大射程7,400至9,000公里，可攜帶單個或3至6個核彈頭，將部署在094型核潛艦上，每艘可搭載12枚。

東風-5B洲際飛彈能夠攜帶3至5枚分導式核彈頭，和東風-41不同，東風-5B采用的是兩級式液態燃料火箭，能夠攜帶10枚分導式核彈頭，體型巨大，只能藉由發射井來發射。

至於外界解讀，習近平此次閱兵意在向外界「秀肌肉」，展現中國大陸的軍事實力。亓樂義則分析，習近平要透過閱兵告訴美國不要輕舉妄動，「兩個大國博弈之間，中國是有準備的，還是走向相互合作的方向，不然就兩敗俱傷。秀肌肉不是要打，而是為了防止戰爭、確保不發生戰爭。」

▲▼軍事專家亓樂義。（圖／記者曾俊豪攝）

▲軍事專家亓樂義。（圖／記者曾俊豪攝）

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