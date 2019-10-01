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十一大閱兵／任內首場「國慶閱兵」　習近平的中國夢、強軍夢

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▲習近平。（圖／路透社）

▲今年十一閱兵是習近平任內首度「國慶閱兵」。（圖／路透社）

記者曾俊豪／台北報導

今年的十一閱兵是大陸國家主席習近平任內第五次舉辦閱兵式，不過，卻是他任內第一場「國慶閱兵」，除了向外界展示軍事實力，政治意涵也相當濃厚。軍事專家亓樂義在接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，此次閱兵非常強調習近平的「個人領導色彩」，尤其是對「中國夢」、「強軍夢」最具權威性的政治宣示。

此次閱兵的定位，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍先前已經做出最好的解釋，他用「以習近平同志為核心的黨中央引領全黨、全軍和全國各族人民進入新時代的首次國慶閱兵，是共和國武裝力量全面重塑後的首次整體亮相」來形容。

▲▼解放軍，2017年7月30日，慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵在位於內蒙古的朱日和訓練基地舉行。圖為護旗方隊舉起中國共產黨黨旗、中華人民共和國國旗、中國人民解放軍軍旗接受檢閱。（圖／視覺中國）

▲為慶祝中國人民解放軍建軍90周年，習近平2017年7月30日在內蒙古朱日和訓練基地閱兵。（圖／視覺中國）

對此，亓樂義表示，在今年閱兵之前，習近平舉行過四次「專題閱兵」，分別是2015年抗戰勝利70週年、2017年在朱日和的建軍90週年閱兵，另外2018年4月的南海大閱兵以及2019年4月的海軍建軍70週年閱兵。

他提到，雖然習近平已經閱兵四次，但都不是國慶閱兵，這次是他上台後第一次國慶閱兵，又叫它「新時代的首次國慶閱兵」。也因此，「這次閱兵非常突出個人領導色彩，出現擁護習核心等詞句，用國慶閱兵對『中國夢』和『強軍夢』做最具權威性的政治宣示。」

▲解放軍閱兵。（圖／微博／人民日報）

▲解放軍今（1日）要在天安門前舉行慶祝建政70年閱兵式。（圖／微博／人民日報）

亓樂義認為，此次閱兵的背景是內外挑戰大，首先，不像過去幾次閱兵都是經濟正好時，此次國慶閱兵，大陸整體經濟下滑，民心不振；對外則有中美之間的大國博弈、中美貿易戰，甚至在香港，面臨一國兩制被挑戰，再加上兩岸關係，「此次閱兵的內外局勢比過去都還複雜，因此提振國內士氣是最重要。」

他指出，過去外界印象，解放軍的裝備大都是「買俄羅斯的」，不過，這次閱兵主打「國產現役裝備」，表現出中國大陸國防自主、國防創新能力，「凸顯民族復興這條道路，兩個一百年的道路沒有受到影響，呈現自身實力，有機會完成中國夢和強軍夢。」

▲▼軍事專家亓樂義。（圖／記者曾俊豪攝）

▲軍事專家亓樂義。（圖／記者曾俊豪攝）

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