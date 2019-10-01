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十一大閱兵／強調實戰能力　解放軍「國產現役主戰裝備」齊亮相　

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▲殲-20是由中國航空工業、電子工業、機械工業與航天工業等上千家廠家研發。（圖／翻攝自新浪）

▲殲-20。（圖／翻攝自新浪）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸今（1日）舉行建政70週年慶典，最受矚目的無疑是天安門前的閱兵式，大陸國家主席習近平將親自檢閱。據了解，今年閱兵式將進行約80分鐘，總規模約1.5萬人，是近年來規模最大的一次，其中，參閱的武器裝備均為國產現役主戰裝備，象徵解放軍國防力量的展現。

為了讓外界了解此次閱兵的內容，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍9月24日當天，在閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民少將，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙陪同下召開記者會，回答媒體提問。

▲▼東風-31AG洲際飛彈。（圖／翻攝自新華社）

▲東風-31AG洲際飛彈。（圖／翻攝自新華社）

蔡志軍表示，閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。閱兵式，受閱部隊在長安街列陣，光榮接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱；分列式，依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。

蔡志軍介紹，此次閱兵共編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160多架、裝備580台（套），是近幾次閱兵中規模最大的一次。此外，大部分方隊都編設將軍領隊，由受閱部隊2名指揮員共同擔任，「將軍人數超過以往，是歷史上高級指揮員受閱數量最多的一次。」

此外，今年的閱兵也有很多首次亮相的新型武器裝備。蔡志軍表示，今年閱兵安排陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊部分新型武器裝備受閱，」集中展示70年來國防科技工業發展水平和軍隊建設巨大變化。」

▲▼東風-5B洲際飛彈。（圖／翻攝自新華社）

▲東風-5B洲際飛彈。（圖／翻攝自新華社）

譚民指出，此次參閱的武器裝備有兩大特點，首先是受閱裝備均為「國產現役主戰裝備」，集中展現解放軍聯合作戰裝備體系構成，充分地體現中國大陸國防科研自主創新能力。第二則是受閱裝備信息化程度普遍較高，也就是指揮控制能力更強，戰場適應性更好，作戰效能更大。

至於外界解讀，習近平此次閱兵的另一層意義是向外界「秀肌肉」，展現中國大陸的軍事實力，吳謙則回應，中國軍隊的發展壯大有目共睹，因此「沒有意圖，更沒有必要通過閱兵來秀肌肉。」

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