　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

30年來首次　美軍中東指揮中心秘密遷回本土...24小時遠距離指揮

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲ 美國空軍位於卡達的烏代德空軍基地。（圖／翻攝自379th AEW　twitter）

▲美國空軍位於卡達的烏代德空軍基地。（圖／翻攝自379th AEW twitter）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國空軍中東指揮中心28日執行一項秘密行動，將操作控制團隊從原先駐守的卡達（Qatar）烏代德空軍基地（AI Udeid Air Based），調整到相差1萬1200公里、位於南卡羅萊納州的肖空軍基地（Shaw Air Force Base），為期24小時。美軍透露，未來希望能發展成一天之中，將有8小時是在肖空軍基地，或是其他軍事基地來「遠距離遙控」中東的指揮中心。

根據《華盛頓郵報》報導，空軍及太空作業中心指揮官科爾曼（Frederick Coleman）上校說明，即便目前中東局勢來到近幾十年來「相對平和」的階段，不過伊朗卻多次表示有意攻擊美國部隊，今年6月甚至有美軍偵察機遭擊落。美伊關係緊張之際，「指揮中心搬遷，遠距離操控」的計畫變得更加急迫。

▲▼ 美國空軍將操控團隊從卡達基地遷移至南卡羅來納州的肖空軍基地。（圖／翻攝自Facebook／Shaw Air Force Base）

▲美國空軍將操控團隊從卡達基地遷移至南卡羅來納州的肖空軍基地。（圖／翻攝自Facebook／Shaw Air Force Base）

專家分析，烏代德空軍基地自1991年開始啟用至今，是美軍位於中東的重要的戰略重地，萬一美國與伊朗真的開戰，位於烏代德基地內的空軍及太空作業中心恐成為優先攻擊目標，畢竟這裡包含美軍不少關鍵的武器，像是愛國者飛彈及許多高端飛彈防禦系統，用以抵禦敵軍高空、高速的彈道飛彈及戰機。

▲烏代德空軍基地內有許多重要武器。圖為B-1B轟炸機。（圖／路透社）

指揮中心搬移行動並不對外公開，也僅有少數媒體受邀到場見證。活動當天，儘管敘利亞、阿富汗及波斯灣上空仍有多達300架飛機正執行人物中，不過原先負責指揮的卡達中心卻一個人也不剩，其中包含全體指揮人員、維修、支援人員，以及戰機全都已一同遷移至肖空軍基地，直到24小時後才遷回。

美軍方面透露，未來計劃每月至少一次遠距離指揮，甚至發展成每24小時就有8小時在其他基地遠距離指揮。科爾曼更開玩笑的提到，「期待之後，美軍團隊可以坐在星巴克內，利用iPad就能指揮作戰。」

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
死守超商ATM！地中海大叔「領錢存錢玩瘋」理由瞎爆
新竹縣深夜宣布！尖石、五峰5所國小「1日停班課」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

30年來首次　美軍中東指揮中心秘密遷回本土...24小時遠距離指揮

中國希望盡快加入《武器貿易條約》　已啓動國內法律程序

微型天線技術發明　理工學院「專利女王」衝擊5G競爭

淡水沙崙海灘遭突擊登陸　關指部反擊作戰阻殲進犯敵軍

基隆港營區展示　去年成軍銘傳軍艦首次開放民眾登艦

防空反潛反水面備戰　康定軍艦甲操測考展現訓練成果

模擬戰時直升機迫降　空中傷患後送驗證聯合作戰能力

外型似塑料攔住18噸戰機　央視近距曝光殲-15尾部起降鉤

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

米塔暴風圈擴大成中颱強逼！全台灣30日「停班停課」懶人包

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

30年來首次　美軍中東指揮中心秘密遷回本土...24小時遠距離指揮

中國希望盡快加入《武器貿易條約》　已啓動國內法律程序

微型天線技術發明　理工學院「專利女王」衝擊5G競爭

淡水沙崙海灘遭突擊登陸　關指部反擊作戰阻殲進犯敵軍

基隆港營區展示　去年成軍銘傳軍艦首次開放民眾登艦

防空反潛反水面備戰　康定軍艦甲操測考展現訓練成果

模擬戰時直升機迫降　空中傷患後送驗證聯合作戰能力

外型似塑料攔住18噸戰機　央視近距曝光殲-15尾部起降鉤

10/1示威非常危險！港警：恐怕有殺警、扮警殺人嫁禍他人等行為

30年來首次　美軍中東指揮中心秘密遷回本土...24小時遠距離指揮

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

台南美術館「活春宮」偷拍瘋傳！男女嘿咻遭外流　本人找到了　

味全龍國際交流賽　11/9、11/10嘉義市棒球場熱力開打

快訊／米塔豪雨猛灌　汐止驚傳「土石崩塌」道路中斷…警消出動電鋸

快訊／新竹縣深夜宣布！　10/1尖石、五峰5所國小「停班停課」

不斷更新／米塔甩豪雨「北北基」正常上班課！10/1全台「停班停課」懶人包

真的斷了！北都有線東森幼幼、緯來育樂不見　5.2萬戶受影響

米塔又加速轉吹西北風！桃園以北「再灌豪雨」　最快上午脫離暴風圈

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

軍武熱門新聞

理工學院「專利女王」衝擊5G競..

中國希望盡快加入《武器貿易條約..

美軍中東指揮中心秘密遷回本土

殲-15尾部起降鉤外型似塑料

F-21戰機亮相印度航空展

關指部反擊作戰阻殲進犯敵軍

德：中國狂發展武力但仍打不過台..

俄羅斯獵人-B首次與蘇-57共..

大馬空軍開箱「大黃蜂」公開飛彈

美無人機MQ-25首飛　空中加..

甫成軍銘傳軍艦首次開放民眾登艦

龍潭戰役！澳紐軍人數「1：25..

巴西低價賣最老航母 只服役20..

十一閱兵　驚見民國十六年紅旗

更多熱門

相關新聞

中國希望盡快加入《武器貿易條約》

中國外交發言人耿爽日前稱，中國希望盡快完成加入《武器貿易條約》的所有程序，這對中國是非常重要的一步，目前已啓動加入《武器貿易條約》的相關國內法律程序。

沙國王儲：不阻止伊朗油價會狂飆

母遭虐骨折！美男撻伐近萬人幫罵

美男突翻柵欄　跳峽谷天空步道輕生

Bose推出會唱歌的太陽眼鏡

關鍵字：

波斯灣卡塔爾烏代德軍事基地肖空軍基地伊朗美國遙距指揮國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

網購衣服卻送來3大包「粉紫色石頭」　市價竟高達1759萬

米塔加速北台豪雨　上午可望解除陸警

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

米塔「不登陸」加速向北！

為3000m測驗1日2死　民眾：上級不願改變

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

愛貓卡在馬桶縫隙！一摸驚覺不對勁

米塔不排除登陸！10級暴風圈將進北部

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

家裡孩子「全擠在一起睡」媽笑了

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面