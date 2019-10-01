30年來首次　美軍中東指揮中心秘密遷回本土...24小時遠距離指揮

▲美國空軍位於卡達的烏代德空軍基地。（圖／翻攝自379th AEW twitter）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國空軍中東指揮中心28日執行一項秘密行動，將操作控制團隊從原先駐守的卡達（Qatar）烏代德空軍基地（AI Udeid Air Based），調整到相差1萬1200公里、位於南卡羅萊納州的肖空軍基地（Shaw Air Force Base），為期24小時。美軍透露，未來希望能發展成一天之中，將有8小時是在肖空軍基地，或是其他軍事基地來「遠距離遙控」中東的指揮中心。

根據《華盛頓郵報》報導，空軍及太空作業中心指揮官科爾曼（Frederick Coleman）上校說明，即便目前中東局勢來到近幾十年來「相對平和」的階段，不過伊朗卻多次表示有意攻擊美國部隊，今年6月甚至有美軍偵察機遭擊落。美伊關係緊張之際，「指揮中心搬遷，遠距離操控」的計畫變得更加急迫。

▲美國空軍將操控團隊從卡達基地遷移至南卡羅來納州的肖空軍基地。（圖／翻攝自Facebook／Shaw Air Force Base）

專家分析，烏代德空軍基地自1991年開始啟用至今，是美軍位於中東的重要的戰略重地，萬一美國與伊朗真的開戰，位於烏代德基地內的空軍及太空作業中心恐成為優先攻擊目標，畢竟這裡包含美軍不少關鍵的武器，像是愛國者飛彈及許多高端飛彈防禦系統，用以抵禦敵軍高空、高速的彈道飛彈及戰機。

▲烏代德空軍基地內有許多重要武器。圖為B-1B轟炸機。（圖／路透社）

指揮中心搬移行動並不對外公開，也僅有少數媒體受邀到場見證。活動當天，儘管敘利亞、阿富汗及波斯灣上空仍有多達300架飛機正執行人物中，不過原先負責指揮的卡達中心卻一個人也不剩，其中包含全體指揮人員、維修、支援人員，以及戰機全都已一同遷移至肖空軍基地，直到24小時後才遷回。

美軍方面透露，未來計劃每月至少一次遠距離指揮，甚至發展成每24小時就有8小時在其他基地遠距離指揮。科爾曼更開玩笑的提到，「期待之後，美軍團隊可以坐在星巴克內，利用iPad就能指揮作戰。」

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