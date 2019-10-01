可攜6枚核彈頭　東風-31AG洲際飛彈射程可達北美

記者鄭思楠／綜合報導

中共建政70周年閱兵式1日早上登場，規模比過去盛大，受閱武器裝備全部為國產現役主戰裝備，不少高新裝備更首次亮相。其中，東風-31AG洲際導彈也在閱兵式中展出，它可攜帶5至6枚核彈頭，射程介於12000至13000公里之間，可覆蓋大部分北美地區，且更具機動性。

▲▼東風-31AG洲際飛彈。（圖／翻攝自CCTV）

作為目前絕對主力的東風-31AG洲際導彈，目前承擔了中國大部分洲際核威懾力量。據了解，東風-31於1999年8月2日首次試射成功，射程超8000公里。東風-31A，導彈射程則超11000公里。後來，解放軍開始研製東風-41洲際導彈，並持續改進東風-31A，以提升其生存能力和精確打擊能力。東風-31AG於2017年7月的朱日和閱兵上首次公開，射程已超12000公里。

▲東風-31AG洲際飛彈登場。（圖／翻攝自新華社）

東風-31A洲際導彈還是使用了牽引車/發射車的模式，車型為制式8*8HY4330半拖掛車，這也說明了東風-31A洲際導彈雖然能在道路上機動發射，但是只限於完善的公路網。東風-31AG則使用全驅動越野車為運載發射平台，可以做到「隨停隨打」，而非如東風-31和東風-31A需要依賴「預設陣地」，成了真正意義上陸基機動發射的洲際導彈。

目前，東風-31系列洲際導彈仍是中國陸基戰略核威懾力量之一，與東風-5B、東風-41共同構成可靠的核反擊力量。

據悉，這次閱兵活動將歷時約80分鐘，總共有約1.5萬名參閱人員，是近幾次閱兵中規模最大的一次；在徒步方隊還會安排女將軍受閱。值得一提的是，首次在此次國慶閱兵中亮相的新型武器、裝備比重相當高，引起外界熱切關注。

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