重砲手「東風-5B洲際飛彈」　可攜10枚分導式核彈頭

記者鄭思楠／綜合報導

中共建政70周年大閱兵今（1）日登場，海陸空三軍、重型武器等空群而出。其中，「東風」-5B洲際導彈是作為二炮裝備方陣的「重量級」裝備出場，它是分導式多彈頭洲際戰略核導彈，可攜10枚分導式核彈頭、突防能力強、毀傷威力大。





▲▼東風-5B洲際飛彈。（圖／翻攝自CCTV）

據了解，東風-5型洲際導彈是中國第一代戰略導彈，長32.6米，直徑3.35米，最大發射重量183噸，採用了二級液體燃料發動機，使用陸基發射井發射，最大射程超過13000公里。在東風-5導彈的基礎上，中國還研製了長征-2號、長征-3號和長征-4號運載火箭，極大促進了中國航太的健康發展。

東風-5B是東風-5系列導彈的最新改進型號，於2006年首次試射成功，相比東風-5A導彈最大的改進就是應用了分導式多彈頭技術，可攜帶4-6枚50萬噸TNT當量的核彈頭，或攜帶1枚500萬噸TNT當量的單彈頭，命中精度提高到了500米。由於採用了多彈頭智慧分配器技術，東風-5B能夠對多個戰略目標進行同時打擊，覆蓋了全球大部分地區。

▲東風-5B洲際導彈登場。（圖／翻攝自CCTV）

此外，東風-31和東風-41系列洲際導彈採用的是固體燃料發動機，存儲性、反應速度相比液體燃料大大提高，代表著未來洲際導彈的發展方向。東風-5B洲際導彈雖然依然使用液體燃料發動機，但是在燃料儲存技術上獲得了重大突破，有效提高了導彈的反應速度和可維護性，導彈的生存能力也顯著提高。

總體分析來看，東風-41更為先進，戰略威懾能力更大，但是東風-5仍然憑借龐大體型，強大的殺傷力和突防能力而受到青睞。

綜合陸媒報導，今年的閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。這次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台套，是近幾次閱兵中規模最大的一次。多個方陣也是首次亮相，包括領導指揮方隊、維和部隊方陣等。閱兵領導小組表示，展示武器裝備不是「秀肌肉」，強調「自身愈強，為世界和平提供的正能量就會愈多」。

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