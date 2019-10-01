陸火箭軍「巨浪-2」閱兵亮相！未來部署094型核潛艦「提升核打擊能力」

▲巨浪-2洲際潛射彈道導彈。（圖／翻攝CCTV+）

記者朱世凱／綜合報導

規模較以往更盛大的中共建政70周年大閱兵今（1）日登場，解放軍火箭軍的強勢軍備「巨浪-2洲際潛射彈道導彈」（JL-2）同樣在典禮中亮相。據悉，巨浪-2的最大射程為7400至9000公里，可攜帶單個或3至6個核彈頭，未來將部署至094型核潛艇上，大幅提升中國二次核打擊的能力。

資料顯示，巨浪-2的射程意味著它對美國具備核威懾力，如果從黃海範圍之內發射，可輕易攻擊阿拉斯加（Alaska）的導彈防禦基地，若在北韓東海岸則能打到華盛頓的吉塞普海軍基地（Kitsap Naval Base）。

▼巨浪-2。（圖／翻攝CCTV）

此外，假使巨浪-2導彈裝備在094型戰略核潛艇上，實現戰備值班後，一旦碰上陸基核武器基地遭敵方打擊的局面，仍能保存足夠的核力量對敵方進行有效核反擊。

綜合陸媒報導，閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。閱兵式方面，受閱部隊將在長安街列陣，接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱；分列式方面，依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。

火箭軍亮相的洲際戰略核武，不僅巨浪-2深受矚目外，東風-5B/C洲際飛彈、東風-31AG洲際飛彈、東風-41洲際飛彈也成為閱兵焦點。

▲巨浪-2。（圖／翻攝CCTV）

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