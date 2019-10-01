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解放軍空中主力登場！5架殲-20「同框」飛越北京上空

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▲▼殲-20。（圖／翻攝自百度百科）

▲殲-20。（圖／翻攝自百度百科）

記者朱世凱／綜合報導

中共建政70周年大閱兵今（1）日盛大展開，5架堪稱是空中閱兵主力的殲-20同樣在典禮中颯爽登場，5架殲-16和5架殲-10C飛機也與之組成3個機隊接受檢閱。曾有消息人士指出，「這是殲-20首次大批次出現在公眾眼前，也證明這款戰機已大規模裝備部隊，並形成足夠戰力。」

殲-20作為中國首款第五代戰鬥機，融合了全球多種已經在使用的優秀戰鬥機的特點，具備優秀的隱形和機動性能，好比美國F-35的光電分佈式孔徑系統（EODAS），也被技術人員整合到殲-20戰鬥機上，讓它成為世界上第2架應用EODAS的戰鬥機。此外，殲-20是首款採用鴨翼氣動佈局的隱身戰機。

▼殲-20接受檢閱。（圖／翻攝自CCTV）

▲▼殲-20接受檢閱。（圖／翻攝自CCTV）

▲▼殲-20接受檢閱。（圖／翻攝自CCTV）

▲▼殲-20接受檢閱。（圖／翻攝自CCTV）

據悉，這次閱兵活動將歷時約80分鐘，總共有約1.5萬名參閱人員，是近幾次閱兵中規模最大的一次；在徒步方隊還會安排女將軍受閱。值得一提的是，首次在此次國慶閱兵中亮相的新型武器、裝備比重達40%，引起外界熱切關注。除了殲-20之外，直-20、運-20等中國最新型戰機也是閱兵焦點。

大陸解放軍中部戰區副參謀長譚民少將曾指，「這次參閱的武器裝備所均為國產現役主戰裝備，其中包括部分新型裝備。」另外，這次展出軍武裝備訊息化程度較以往高，甚至結合了5G技術。

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