Smart智富／循序建立孩子的「財富基因」



文／Smart智富雜誌 張佳瑩

現代人生育子女數少，對教養投入相對高，包括孩子的興趣發展、生涯規畫，尤其是「MQ財富智商」（編按：透過理財智慧，認識和駕馭金錢的能力）等可增加未來生活與適應的能力，愈來愈受家長重視。

所謂「理財」，包含「管理」與「金錢」兩面向，父母可從日常生活着手，讓孩子養成正確且一生受用的理財觀。而針對不同年齡層的孩子，父母可循序建立理財觀念和能力：

1.學齡前期：3～6歲的孩子具備成熟的認知、語言等技巧，加上自主性的發展，會想自己做很多事，這時可以「教導」有關的社會法則，例如：用簡單的遊戲，從數字觀帶入金錢觀、認識錢的面額或帶小孩一起到超市賣場消費，透過平時的採買，引導孩子「想買的東西是想要還是需要？」讓孩子有機會學習透過自己的努力來滿足自己的想要。

2.學齡期：以之前發展出來的信任感、自主性為基礎，6～12歲這個階段的孩子有能力真正的做事，適當的給予零用錢，讓孩子練習管理的概念，也就是「花完就沒有了」。若有習慣想讓他們養成時，可運用獎勵來增強，等上軌道後

再取消獎勵。學齡期的小孩，能參與活動較多，也較有自主性，家長可善加運用，例如：園遊會、戶外教學，給予零用錢讓孩子學習決定如何花錢，再跟孩子討論消費的內容。

請繼續往下閱讀...

3.青春期：12～18歲這個階段的孩子，正值自我追求、我是誰、我要什麼的階段。隨著年齡漸長，也有機會能探索職涯，孩子的價值觀、對職業選擇方面會受父母的影響較大。因此父母在引導孩子思考興趣、職業時，應以孩子的個性、能力或興趣為重，才不至於沖淡孩子自主發展的努力動機，畢竟現在看似熱門的行業，在10年後未必還是當紅炸子雞。面對變化快速的社會，保有強大的學習力更為重要。

現在出現了所謂的「啃老族」、「繭居族」，許多父母也擔心會教出這樣的孩子，變成自己的負擔，因此在孩子成長過程，可以適度讓孩子利用寒暑假去打工，賺取孩子下學期玩樂的零用錢，讓孩子知道賺錢的辛苦，以及辛苦過後的甘甜。而這些賺來的錢，就讓孩子練習規畫、使用，慢慢養成「管理」、「賺取金錢」的能力，孩子也更能體會父母的辛苦，自然就會「感謝」與「反省」。

管理金錢代表著一種「負責任」，為自己的工作負責任，賺取一定的報酬，就是理財的第一步。(本文作者現為現職：國際認證理財規畫顧問（CFP®）及台灣理財規畫產業發展促進會理事)

更多精彩內容盡在Smart財經好讀

★透過親子旅遊實踐理財教育

★別養出啃老族！讓孩子學會「花錢」，長大才不會花光你的錢……

★工作10年換60年財富自由怎麼做？ 從50元零用錢的故事說起⋯⋯