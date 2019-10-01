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慈濟教育30「完全化教育」 慈濟護專老校長楊思標見證

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▲▼30年前，1989年9月17日慈濟護專開學，是慈濟教育志業的第一校，2019年教師節這一天，慈濟教育志業特別在花蓮靜思堂「慈濟法脈宗門營」舉辦「煥慈悲喜捨光芒、譜躍動國際樂章」為慈濟教育志業30年舉行感恩會。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「多少希望，依偎在我們的身旁；多少的祝福，寄託在我們肩上。生老病苦，需要雨露和陽光；慈懷柔腸，輕輕撫平那創傷……」一首慈濟護專（現已改制為慈濟技術學院）校歌，是無數人對培育護理良才的深切期望。
30年前，1989年9月17日這一天，慈濟護專開學了，是慈濟教育志業的第一校，從台灣各地湧入二萬名的嘉賓，專程為107位的學子帶來祝福。

30年後，慈濟教育體系從幼兒園、小學、中學到大學、研究所、博士班之全程、全面、全人的「完全化教育」。2019年9月17日這一天，慈濟教育志業特別在花蓮靜思堂「慈濟法脈宗門營」舉辦「煥慈悲喜捨光芒、譜躍動國際樂章」為慈濟教育志業30年舉行感恩會。

▲▼30年前，1989年9月17日慈濟護專開學，是慈濟教育志業的第一校，2019年教師節這一天，慈濟教育志業特別在花蓮靜思堂「慈濟法脈宗門營」舉辦「煥慈悲喜捨光芒、譜躍動國際樂章」為慈濟教育志業30年舉行感恩會。（圖／慈濟基金會提供）

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▲▼30年前，1989年9月17日慈濟護專開學，是慈濟教育志業的第一校，2019年教師節這一天，慈濟教育志業特別在花蓮靜思堂「慈濟法脈宗門營」舉辦「煥慈悲喜捨光芒、譜躍動國際樂章」為慈濟教育志業30年舉行感恩會。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟教育志業30感恩活動，舉辦「煥慈悲喜捨光芒、譜躍動國際樂章」，以「三十而立樂說教育人文傳奇」結合音樂、舞蹈、分享、影片等匯聚成豐富多元的回顧與展望，整個活動結合慈濟四大志業「法脈宗門營」的舉行，活動由慈濟四大志業執行長帶領各志業12人進行「勤行頌」演繹，並在現場近千位慈濟四大志業職工及學生師長下以台上與台下齊一動作做感動開場。

接續透過表演、校友等見證分享、慈濟四校的地藏經演繹、靜思鼓隊的揮灑生命彩筆、慈中12人樂團加孔睦寰醫師演唱「想師豆」、慈科大印尼專班、慈大東非莫三比克學生的分享，呈現慈濟「莫忘教育初發心、莫忘感恩心」、慈濟教育影響力、品德教育國際化等特色與教育理念與精神。

▲▼30年前，1989年9月17日慈濟護專開學，是慈濟教育志業的第一校，2019年教師節這一天，慈濟教育志業特別在花蓮靜思堂「慈濟法脈宗門營」舉辦「煥慈悲喜捨光芒、譜躍動國際樂章」為慈濟教育志業30年舉行感恩會。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼30年前，1989年9月17日慈濟護專開學，是慈濟教育志業的第一校，2019年教師節這一天，慈濟教育志業特別在花蓮靜思堂「慈濟法脈宗門營」舉辦「煥慈悲喜捨光芒、譜躍動國際樂章」為慈濟教育志業30年舉行感恩會。（圖／慈濟基金會提供）

整個「慈濟教育30」感恩活動，在原慈濟護專第一任校長楊思標教授蒞臨與會成為全場起立鼓掌的最感人畫面。

慈濟教育志業執行長王本榮指出，慈濟教育最終希望，展現的是彼此尊重的生活涵養，唯有人與人之間真誠的「人本、尊重、感恩、大愛、關懷」，才是終極的理想。

▲▼30年前，1989年9月17日慈濟護專開學，是慈濟教育志業的第一校，2019年教師節這一天，慈濟教育志業特別在花蓮靜思堂「慈濟法脈宗門營」舉辦「煥慈悲喜捨光芒、譜躍動國際樂章」為慈濟教育志業30年舉行感恩會。（圖／慈濟基金會提供）

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