　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

唐美雲歌仔戲團花蓮靜思堂「以戲說法」演繹　謝幕掌聲近4分鐘

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼2019年9月27日「唐美雲歌仔戲團」在花蓮靜思堂以歌仔戲演繹「智者大師」。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

2019年9月27日，在花蓮靜思堂有一場難得一見的歌仔戲演繹，包括花蓮鄉親及慈濟四大志業體同仁，約千位觀眾，沉浸在專業聲光效果、「以戲說法」的讚嘆中，長達兩小時的《高僧傳－智者大師》，在長達3分46秒不間斷的謝幕掌聲中圓滿落幕。

2019年「慈濟法脈宗門營」，於9月27日在花蓮靜思堂舉行，營隊課程特別安排開放供外界民眾與會的歌仔戲「智者大師」演繹，以「傳承靜思法脈、弘揚慈濟宗門」精神理念的「慈濟法脈宗門營」課務團隊，特別在2019年「慈濟法脈宗門營」課程中，安排「唐美雲歌仔戲團」長達兩小時的《高僧傳－智者大師》歌仔戲演繹。 《高僧傳－智者大師》講述的是中國佛教史上的第一個本土宗派「天台宗」開宗始祖智顗的故事，演出從智者大師生於豪門，看見戰亂無常，戰火政權的紛亂，讓他一心尋找安定人心的大法。進而闡述到智者大師出家後面對種種的問題。

▲▼2019年9月27日「唐美雲歌仔戲團」在花蓮靜思堂以歌仔戲演繹「智者大師」。（圖／慈濟基金會提供）

《高僧傳－智者大師》透過專業的燈光效果、專屬的樂團現場演奏，專業唱作俱佳的呈現，讓花蓮地區鄉親及慈濟行政人員、醫師、護理、教授、教師、媒體從業人員、出版編輯、環保科技專業人員等四大志業員工有著現場感受「以戲說法」的專業演繹。在長達兩小時的演出後，全場以長達3分46秒不間斷的掌聲，完成謝幕。

▲▼2019年9月27日「唐美雲歌仔戲團」在花蓮靜思堂以歌仔戲演繹「智者大師」。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
死守超商ATM！地中海大叔「領錢存錢玩瘋」理由瞎爆
新竹縣深夜宣布！尖石、五峰5所國小「1日停班課」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

唐美雲歌仔戲團花蓮靜思堂「以戲說法」演繹　謝幕掌聲近4分鐘

瘋電影／鏗鏘玫瑰　向願意幫忙帶外孫的外婆致敬

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

米塔暴風圈擴大成中颱強逼！全台灣30日「停班停課」懶人包

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

唐美雲歌仔戲團花蓮靜思堂「以戲說法」演繹　謝幕掌聲近4分鐘

瘋電影／鏗鏘玫瑰　向願意幫忙帶外孫的外婆致敬

快訊／米塔陸警解除！豪大雨灌北北基等8縣市　海警最快午前解除

手上握有通烏克蘭「關鍵簡訊、通話」　川普私人律師被傳喚

唐美雲歌仔戲團花蓮靜思堂「以戲說法」演繹　謝幕掌聲近4分鐘

僅執教1年天使教頭奧斯瑪斯遭開除　目光掃向鬼才梅登

巴黎直擊／曾馨瑩跨海挺王陳彩霞　爆料人生第一顆鑽石是因「走夏姿秀」而得到

棒球人氣大衰退！大聯盟票房越來越差　寫近16年來新低

中西合併唐美雲、劉怡均　教師節完美演繹

長劍-10進化版採隱身技術　火箭軍公開新一代巡航導彈

颱風天垂釣！3釣客受困緊抓港嘴燈塔　海巡、消防、港勤3單位搶救

颱風夜操作ATM存錢遇持刀搶劫　男手臂遭砍後冒風雨驚逃

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

名家熱門新聞

唐美雲歌仔戲團靜思堂「以戲說法..

小生：3招判斷男人對妳超有意思

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

7道超下飯的絞肉料理

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

釐清媽咪產後9大症狀

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

超市火鍋肉片變出5道美味料理

妳今天胎動了嗎？

嬰兒便便家長怎樣觀察才正確？

落健生髮水的效果及風險

不要讓報Paper成為沈重的負..

更多熱門

相關新聞

中西合併唐美雲、劉怡均　教師節完美演繹

一位是臺灣在地叱吒歌仔戲逾30年、同時也是行政院第38屆文化獎得主、「以戲曲文化推廣為使命」的歌仔戲國寶的唐美雲老師；一位是留美博士、「堅定建立百年樹人基業」的慈濟大學校長劉怡均博士，兩位在不同領域發光發熱的專業老師，在28日教師節這天，用歌聲與法器引領眾人入齋堂，完美演繹佛教過堂儀式。

人醫金門義診啟悲心　守護病患感恩歡喜心

颱風欲來　慈濟志工關懷訪視照顧戶

敬老獻藝歌仔戲　新科議員登場

志工清屋「足用心」　獨居長者「足甘心」

關鍵字：

慈濟唐美雲歌仔戲佛法智者大師

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

快訊／高雄六龜1：12發生規模4.4地震

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

網購衣服卻送來3大包「粉紫色石頭」　市價竟高達1759萬

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

台南美術館活春宮　本人找到了

為3000m測驗1日2死　民眾：上級不願改變

米塔加速北台豪雨　上午可望解除陸警

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

愛貓卡在馬桶縫隙！一摸驚覺不對勁

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面