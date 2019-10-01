唐美雲歌仔戲團花蓮靜思堂「以戲說法」演繹　謝幕掌聲近4分鐘

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

2019年9月27日，在花蓮靜思堂有一場難得一見的歌仔戲演繹，包括花蓮鄉親及慈濟四大志業體同仁，約千位觀眾，沉浸在專業聲光效果、「以戲說法」的讚嘆中，長達兩小時的《高僧傳－智者大師》，在長達3分46秒不間斷的謝幕掌聲中圓滿落幕。

2019年「慈濟法脈宗門營」，於9月27日在花蓮靜思堂舉行，營隊課程特別安排開放供外界民眾與會的歌仔戲「智者大師」演繹，以「傳承靜思法脈、弘揚慈濟宗門」精神理念的「慈濟法脈宗門營」課務團隊，特別在2019年「慈濟法脈宗門營」課程中，安排「唐美雲歌仔戲團」長達兩小時的《高僧傳－智者大師》歌仔戲演繹。 《高僧傳－智者大師》講述的是中國佛教史上的第一個本土宗派「天台宗」開宗始祖智顗的故事，演出從智者大師生於豪門，看見戰亂無常，戰火政權的紛亂，讓他一心尋找安定人心的大法。進而闡述到智者大師出家後面對種種的問題。

《高僧傳－智者大師》透過專業的燈光效果、專屬的樂團現場演奏，專業唱作俱佳的呈現，讓花蓮地區鄉親及慈濟行政人員、醫師、護理、教授、教師、媒體從業人員、出版編輯、環保科技專業人員等四大志業員工有著現場感受「以戲說法」的專業演繹。在長達兩小時的演出後，全場以長達3分46秒不間斷的掌聲，完成謝幕。