小S、聶永真加持　維娜斯點燃男仕塑身衣戰火

圖、文／維娜斯國際有限公司提供



塑身衣品牌維娜斯日前舉辦新品記者會，一口氣推出4款旗艦級男仕產品，震撼沉寂許久的塑身衣市場。不僅如此，整體設計重金禮聘知名設計師聶永真操刀，記者會當天還請來知名藝人小S站台代言，展現「塑身也可以很時尚」的愛美態度；後續更引發眾多網路名人的試穿及開箱風潮，在社群軟體上引起一股不小的旋風。

隨著國人健身、雕塑身材的觀念興起，產業板塊出現劇烈變化，登門詢問塑身衣的消費者不再限於輕熟齡女性，門市中不乏年輕面孔，男性的需求已經開始在市場萌芽。剛滿20週年的維娜斯率先察覺這股趨勢，抓緊男性愛美意識崛起，也看準男性消費者為追求高品味單品，比女性更敢花的特性，鎖定愛美族群，開發專屬男仕的塑身衣及雕塑單品，成為全國第一家男性量身訂製塑身衣的專業品牌。

記者會日前成功落幕，但會中拋出的「男仕塑身衣」、「外顯時尚」等話題仍在持續延燒，眾多網路上受到注目的網路名人紛紛加入使用塑身衣的行列，而且年齡層還跨越各個世代。

肌肉線條漂亮的年輕網帥藉由塑身衣讓身材接近更完美的境界，追求沒有最好只有更好的目標；網紅夫妻檔穿上塑身衣，雕塑結婚生子後逐漸發福的身材，也深深打進許多網友的心中，大嘆「歲月不饒人」；進入熟齡的網路名人同樣沒錯過這股風潮，穿著塑身衣出外景，管控小腹凸出來見人糗態。同時，更有許多網帥響應「外顯時尚」的概念，直接外穿塑身單品腳套，搭配運動服飾展現出輕鬆又時尚的生活姿態，不論是外穿打球或重訓健身一件就搞定。

▲圖片來源(依順序)：IG-fujiheart、IG-chainloop、點子生活-Kisplay、IG-adamlin_linadam



MAN VENUS從「跨越年齡層」、「男仕塑身衣」到「外顯時尚」等概念都受到各界廣泛討論，在在可見「塑身時尚」正在顛覆世界對塑身衣的看法，更點燃新時代商機戰火，而屹立20年的維娜斯搶占先機，成為「型男新時代」的領頭羊。

▲圖片來源： IG-roger_paramecium

維娜斯男仕系列請至 MAN VENUS 官方網站 https://pse.is/JU9KR

