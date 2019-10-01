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11/9好朋友放閃音樂節就在華山　限量時尚告白好禮等你抽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

活動小組／綜合報導

單身有理、放閃無罪！ETtoday將在11月9日（六）華山文創產業園區舉行「2019好朋友放閃音樂節」，趕快揪你的愛人好友一起來聽音樂大放閃！

>>>快按參加，獲得音樂節第一手資訊

▲今年秋天快揪好朋友一起來放閃音樂節！（圖／ETtoday）

天氣慢慢變涼，開始覺得空虛寂寞冷了嗎？別擔心，好朋友放閃音樂節陪你chill過秋天！去年壞朋友音樂節現場吸引了數萬名粉絲一起來使壞，今年「好朋友放閃音樂節」揪你來放閃不孤單！華山草地現場有多組藝人輪番演唱，包含小宇、孫盛希、Julia吳卓源、蔡旻佑、宇宙人、呂士軒、吳汶芳、許維芳、鄭可強等超強卡司，從早上11:00唱到晚上19:00放閃情歌接力不間斷！另外還有聲林之王2同樂會，八位人氣選手首次登台與粉絲們面對面互動，聲林鐵粉們絕不能錯過！

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▲重磅卡司輪番獻唱情歌，從早到晚不間斷！（圖／ETtoday）

好朋友放閃音樂節還準備了限量精美好禮等你來拿！活動限定粉黃漸層水壺，就是要高調～拿來喝水、拍照都超時尚；告白墨鏡讓你什麼都不必說就可以默默傳達心意，是今秋必備的告白利器！即日起至10/25 18:00前，至「好朋友放閃音樂節」活動官網報名，就有機會獲得今秋限定放閃早鳥禮。

>>>快按參加，獲得音樂節第一手資訊

▲時尚告白好禮，限量抽！（圖／ETtoday）

料理正夯！音樂節現場還邀請知名料理部落客布魯媽媽帶大家做創意料理～課程免費限量抽！將於10/7於官網開放登記，喜歡做料理的你，記得手刀報名～
 

好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

無論單身還是有對象，快揪愛人一起大放閃！

⌾重磅卡司輪番演唱，九組藝人放閃情歌從早到晚不間斷！

⌾限量放閃好禮免費拿，時尚水壺、告白墨鏡今秋必備！

⌾料理部落客DIY課程，和心愛的人一起做料理超幸福！

⌾超夯聲林之王2同樂會，選手首次登場演出鐵粉別錯過！

更多資訊請點我

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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