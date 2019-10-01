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專訪／謝佩芬秀「雙哈佛」畢業證書　100分女孩要強化大安文教區

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民進黨立委參選人謝佩芬專訪

◎採訪：陶本和、蔣婕妤
◎攝影：呂佳賢

文／陶本和

她，因「學霸」二字被社會大眾所知，形象就像以前班上永遠維持第一名的女同學，有一種距離感；民進黨後來轉換名詞，用了「100分女孩」，替她勾勒出鄰家女孩的形象。她是準備參選北市大安區立委的謝佩芬，她擁有人人稱羨，幾近不可思議的滿分學歷。

「我在台大是法律系法學組，雙主修政治系政治理論組，也輔修外文系，還有一個婦女研究學程。」謝佩芬談起在台灣第一學府台大的求學階段，是輕鬆寫意且輕描淡寫的，她笑笑地說，「那時候不知道為什麼，很喜歡修課」。

原來台大畢業之後，才是她學經歷真正開始攀升的時候。謝佩芬說，在台大第一名畢業後，參加律師跟司法官考試，都順利取得資格，隨後到美國申請上了哈佛大學法學院，主修國際人權法，同時也考上紐約州的律師。

就是如此的順利，考試對她而言，絲毫不費力氣。謝佩芬說，在哈佛大學畢業後，到了聯合國工作，從吐瓦魯駐聯合國代表團實習開始，後來升任正式外交官，工作了三年，她又決定重返校園。

▼民進黨大安文安區立委參選人謝佩芬接受《ETtoday新聞雲》專訪，拿出哈佛大學法學院與哈佛大學甘迺迪學院的畢業證書。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼民進黨大安文安區域立委參選人謝佩芬。（圖／記者呂佳賢攝）

謝佩芬說，從大學就很喜歡公共事務，才會雙主修政治系，後來在聯合國工作，是一位外交官，像是在替一群人服務，不再是為了自己，而且這一群人又是比較弱勢、邊陲的人，「我覺得很有成就感，另一方面我希望服務的這群人，也是我的同胞，是台灣人」。因此，謝佩芬離開了聯合國，回到哈佛大學，申請了堪稱哈佛最難進去的「甘迺迪政府學院」，攻讀公共政策碩士。

談起在甘迺迪學院的歷程，謝佩芬坦言，自己當時其實沒有打算成為政治人物，老師在課堂中教口語表達是相當有名的，主要是指導公眾人物表達理念時候要注意的地方，觀眾想要聽什麼，重點在於溝通跟人與人的連結；說到這裡，她露出靦腆的笑容說，「現在實際要成為政治人物，發現還有很多要學，畢竟課堂上沒有這麼多鎂光燈，臨場感非常不一樣」。

後來從甘迺迪學院畢業，謝佩芬決定回到台灣，她坦言，很多人很疑惑她做了這樣的決定，很多台灣人到美國，多半是想留下來，但她沒有，「身為台灣人想要回台灣，其實沒有那麼奇怪，我去美國之初，就沒有想當美國人，所以我都沒有申請綠卡。」

謝佩芬說，在聯合國很喜歡自己的工作，可以代表一個國家，可以代表一群人發聲，但也看到台灣在裡面是完全被排除的，看不到台灣的身影，也不會有人去提及，就像是一個消失的國度。

謝佩芬表示，但台灣並沒有消失，台灣有2300萬人，在太平洋的另一端生活，「我覺得很可惜，希望可以為台灣做點什麼，所以從申請美國學校之初，我就表明畢業後就要回到台灣」。

▼民進黨大安文安區立委參選人謝佩芬接受《ETtoday新聞雲》專訪，拿出哈佛大學法學院與哈佛大學甘迺迪學院的畢業證書。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼民進黨大安文安區域立委參選人謝佩芬。（圖／記者呂佳賢攝）

後來回到台灣之後，在國安會諮詢委員的引薦下，進入國安會工作。謝佩芬說，主責大陸議題，針對政治經濟分析，以及中美關係，特別是外交關係，負責銳實力的議題，同時也支援資訊安全。

談起接下來投入大安區的選戰，面對國民黨老將林奕華，謝佩芬帶著年輕人傻勁的語氣說，之前沒有看過對手本人，只有在2D相片上看到，比較難想像她是什麼樣的人，當她活生生在面前時，雖然代表不同政黨，理念不同，但都想要為這個區域服務。

謝佩芬談起大安，認為這是著名的文教區，因為自己在台灣、美國求學的過程，讓她對教育有很多感觸，教育會是她接下來的著力點，「公共政策每一項問題，說到底其實就是教育，更詳細的政策我會希望在拜訪大安區的里民後再來形塑」。

對於台灣的教育，謝佩芬說，教育應該是讓學生適性發展，一直以來台灣都在尋找標準答案，雖然她自己就是標準答案答得很好的人，但求學過中有很多同學、朋友，興趣並不在於讀書或特定的科目，因此應該要展現獨特性、創意跟自信，單一化教育會抹煞自信，「培養自信，這也關乎到在社會做事情，以及對公共事務的信心」。

▼民進黨大安文安區立委參選人謝佩芬接受《ETtoday新聞雲》專訪，拿出哈佛大學法學院與哈佛大學甘迺迪學院的畢業證書。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼民進黨大安文安區域立委參選人謝佩芬。（圖／記者呂佳賢攝）

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