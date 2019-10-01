NOVA情報誌／「電競周邊」喧賓奪主發大絕！

圖、文／NOVA情報誌

各路周邊大軍火力全開，品項大爆炸！操作體驗手感全面升級，大玩炫彩奪目RGB燈效與AI智能，還做到更深層專精，要讓遊戲玩家一整個大滿足！

在電競遊戲中，沒有人始終是贏家；在電競舞台上，沒有一定的絕對！過去在大家眼中「周邊」，充其量只是主機的附屬品，然而在電競領域裡，「電競周邊」的跳躍式發展，快到令人咋舌，已今非昔比！

你能想像的到嗎？目前全球前幾大通路電商，「電競周邊」的銷售營收已接近老大哥「電競筆電」與「電競PC」，這是相當讓人震撼的事，意謂「電競周邊」已與主機平起平坐，甚至將「喧賓奪主」，整體「產值」很快將超越！

因每位電競玩家不會只有一支滑鼠、耳機或鍵盤，通常根據不同遊戲或情境需求買多樣產品；且客群不受限，品牌機或DIY組裝機都需要周邊來搭配，重點時下所有電競品牌與傳統周邊大廠都一起下來玩，開發出的電競周邊家族品項包山包海、萬馬齊聚，想得到想不到的都有！

趁勝追擊才是王道！豈止數量、產值凌駕正主，各大廠還卯足勁投入研發資源，加碼「神隊友級」貼心體驗，導入「AI創新智能科技」，大玩閃亮「RGB全套同步燈效」，甚至電競魂全面上身，遊戲取向量身，十八般武藝獨家細節與嶄新技術優勢盡出，絕對讓電競咖精豔看得目不暇給，口水直流！各位觀眾，精采程度堪比總統大選的「電競周邊」趨勢秀，絢麗登場！

神隊友級服務周到 舒適體驗聲勢浩大

無庸置疑，電競周邊的核心價值就是「為遊戲而生」，相較於一般電腦PC周邊產品，最大的賣點就是「操控&手感」，在分秒必爭的遊戲戰場上，特別是「PUBG吃雞」這類FPS第一人稱射擊遊戲，快敵人一步出手就能「秒殺」對方，尤其遊戲一玩就是幾小時，倘若用得不順手，還可能卡卡造成手腕不舒服，進而影響到比賽節奏與心情！

今年電競周邊首要發展趨勢，持續在操控與手感上精進著墨，務求用起來舒適有感，還帶來「神隊友級」貼心體驗！

在電競筆電領域赫赫有名的Acer，儘管較晚跨入電競周邊市場，卻後發先至，展現強大企圖心；去年首發旗艦款電競耳機「Predator Galea 500」，挾全球首見3D頭部感應定位方向技術而來，能精準洞察四面八方敵人腳步聲、料敵於先，大受FPS遊戲玩家青睞；甚至還前所未見推出話題性十足白色限定版電競耳機「Predator Galea 300」，一鳴驚人！

「我們相當看好電競周邊發展潛力！下半年起陣容愈來愈完善，且會更著重於『使用者體驗！』Acer宏碁品牌產品行銷企劃處產品副理葉碩指出：「電競周邊已是兵家必爭之地，Acer特別為電競周邊成立新團隊，各方面表現精益求精，更專注於人體工學等遊戲者體驗，品質好、值得信賴！」尤其價格定位上會更貼近遊戲大眾，走高性價比路線，Acer葉副理強調！

誠如所言，Acer計畫Q3底推出的新電競滑鼠「Predator Cestus 330」，主打絕佳人體工學好握感，長時間使用下依舊舒服，搭載頂級原相晶片，敏銳度達16000DPI，擁有高精準解析度戰鬥力，並支援實體按鍵DPI五段設定，1680萬RGB燈色可調，可說內外亮眼、舒適到位！

另款全新電競耳機「Predator Galea 311」也不遑多讓，強調柔軟泡棉耳墊材質，長時間配戴高舒適性，且這代改用折疊支架，收納攜帶方便更不佔空間，麥克風亦貼心規劃可旋轉式調整，有助於玩家使用與溝通，同時在50mm大驅動單體下，搭配自家Acer TrueHarmony 調音技術，達到重低音強化與清晰通話效果，外型中規中矩不花俏，價格平實親民，同樣預計Q3底販售。

Acer葉副理續聊，近期除電競滑鼠耳機外，目前在國外已販售，採用德國製高品質Cherry軸（青軸）新電競鍵盤「Predator Aethon 300」，不排除一併引進，甚至在既有好評「Predator電競椅」下，還將亮出在國外開箱評比同級第一的電競背包「Predator M-Utility Backpack」周邊全新武器！

據悉這款話題十足的「電競背包」，強調高防水耐用性，採用與坊間高檔登山越野包同級的1680D防水尼龍布材質，就是俗稱的防彈纖維，優點相當耐磨，且背包設計雙層式拉鍊，達到內外防水；軟墊保護性高，能呵護筆電，也可當成相機包，內部裝填空間大，夾層規劃多，並設計180度大開口，能輕鬆裝進17吋電競筆電，重點外觀低調有型，還能當成生活酷炫背包，搶攻電競&生活雙領域。只能說，眾電競周邊「神隊友」更體貼人心，操控體驗Pro升級，「品項」戰線還全面擴展，讓電競DNA跳脫框架融入日常生活，後勢發展可期！

RGB吸睛燈效火力開 智能創新AI聲控應用

在電競玩家心中，完美的電競周邊必須有制霸戰場速度，經得起競賽亢奮下猛烈蹂躪耐用堅固性，還需搭配耀眼奪目「RGB燈效」襯托氣氛，最好能與眾不同，有特殊亮點帶出門驕傲有面子！

在各大品牌研發競賽下，眾電競周邊廠有求必應，還全面「玩很大！」說到此，不得不提老牌電競周邊大廠Tt曜越，適逢今年品牌創立二十週年動作不斷，年中在台北三創開設全球首家「曜越水冷電競電腦旗艦店」，罕見將體驗、教育、娛樂與客製化等四大功能性集結，同時積極將產品轉換新一代更高端形象的Thermaltake Gaming系列（白色雙TT標誌），並推出一系列二十週年新品，重點款款具亮點，速度性能工藝兼備玩創新，「RGB吸睛燈效」火線全開，並帶來讓人大呼神奇的「智能創新」應用！

誠如二十周年紀念版機械鍵盤「Premium Level 20 RGB」，採德製Cherry銀軸/青軸與雷蛇軸，最大特色鍵盤四周嵌入環繞「包圍式」1680萬色RGB燈帶，運作時耀眼奪目氣氛好，讓視覺大吃冰淇淋，鍵盤中間規劃特殊工藝ID破口，同步呈現燈效與有助耳機走線，表面還覆蓋2mm厚高檔鋁合金上蓋。尤其獨家結合行動App語音控制，能透過「智慧聲控」即時下指令變換燈色，無須進入電腦設定，並能讓手機螢幕變成虛擬搖桿，契合愛打賽車或格鬥遊戲的玩家操控，甚至能整合「AI物聯網」，支援國外亞馬遜Alexa智慧音箱系統，只要動動口就可輕鬆做鍵盤各項調校。

很棒是承襲一貫機海戰術，曜越深受市場好評的電競椅，近期也續增很有賽車感的「TT X Fit & X COMFORT真皮酒紅色版」款式，採頂級跑車椅同級皮革，嚴選最好材料骨架、大滑輪與高密度泡棉，賦予絕佳視覺衝擊與舒適體驗。特別是首款驚豔級「高規電動」電競桌「Premium Level 20 RGB BattleStation」加入行列，特點能承重150公斤，右邊設有電動升降開關，提供70到110公分高度快速調整與4組記憶，桌面四周還包覆360度環繞燈帶，吸睛度爆表，並支援1680萬色可調與自家燈光同步系統，隨桌還附帶超大滑鼠墊，甫推出受到玩家關注與青睞。

「我們更凌駕業界全系列支援『TT RGB PLUS生態燈光系統』！」Tt eSPORTS曜越科技市場暨產品行銷部協理徐雲浩談到：「「Tt優勢電競生態系列產品最豐富，從鍵鼠耳機到電競椅、電競桌、耳機架…全面滿足照料，燈光玩的更深層絢麗，大量應用包圍環繞式，且整合的產品數量最多面向最廣，它牌只能做周邊連動，我們透過『TT RGB PLUS軟體』能串連到整個電腦機殼內水冷燈效系統！」從裡到外，從周邊產品到機殼各散熱元件，一起燈光串連舞動，讓環境佈滿電競Fu，甚至生態系還做到跨界整合其它品牌，如優派的電競螢幕，十銓的發光記憶體，並與雷蛇策略聯盟能與Razer Chroma Lighting系統串接，Tt徐協理強調！

如徐協理所言，8月底燒滾滾最新推出的Thermaltake Gaming系列二十週年版「Level 20 RGB」電競滑鼠，同樣帶有超醒目雙T環繞燈帶與支援TT RGB PLUS燈光連動，並採5千萬次點擊壽命Omron 歐姆龍開關，高達16000DPI與對稱式八顆設定鍵，著重握感左右手雙適用且輕量化…這告訴我們，電競玩家們裡外遊戲視界都將更精「彩」有看頭。

電競耳機AI主動降噪 無線上手作戰更自在據調查報告，電競玩家的人格特質喜愛嚐鮮，通常身邊不會只有一支滑鼠、耳機或鍵盤，就像專業攝影師會擁有多顆鏡頭般。剛剛提及曜越在RGB燈光領域玩很大，然而另一大廠Asus不讓其專美於前，今年持續在RGB燈效領域下足功夫，絢麗奪目不說，尤其產品線「大爆發」，品項愈來愈多，重點同一產品線下還涵蓋多款不同定位型號，陣仗之大真的要叫伊第一名！

Asus華碩電腦電競裝備與配件策略規劃部副理李偉正談到：「我們要讓每個人都能買到自己最適合產品！Asus耕耘ROG品牌超過10年，最瞭解玩家需求，優勢周邊品項橫跨最多、數量最豐富，並透過燈效串連整合，打造屬於自己真電競房！」重點精心研發，不惜成本導入高檔用料與技術晶片，光新一代電競耳機就提供「ROG Theta 7.1」、「ROG Theta Electret」、「ROG Cetra耳道式」三款產品線，並內建包含業界首見「AI主動式降噪」等多項嶄新功能，Asus李經理強調！

事實會說話！ROG最新電競耳機「ROG Theta 7.1」定位旗艦款，特色內建四組驅動單體，分別為3個30mm＋1個40mm，各單體精準對應中高頻並共同分擔低音輸出，達到中高音層次清晰分明與良好低頻響應，輔以SupremeFX S1220A音效擴大晶片，帶來身歷其境環繞感空間效果；尤其最厲害是導入電競耳機首見「AI主動式降噪麥可風」，從生活中兩億種噪音中，挑選出五千萬種做AI大數據學習，優點人聲很完整辨別出，相較傳統ANC環境主動降噪耳機，將人聲以外低頻與高頻切斷達到降噪效果，隊友聲音會聽起來不自然，像鴨子聲扁扁的，這AI降噪技術可確保真自然聲音，甚至能將隊友打鍵盤敲擊聲大幅降低，外觀還賦予與ROG敗家之眼醒目燈光，1680萬燈色可調，配戴感也極為舒適。

另款「ROG Theta Electret」電競耳機，鎖定Hi-End高音質玩家市場，搭載發燒友領域常用的單駐極式驅動單體，搭配一顆動態低頻單體，並透過精心調校，達到最符合Gaming與發燒友想要的聲學曲線，滿足音色挑剔者要求。

尤其因應時下手遊風行，還發表自家首款「ROG Cetra耳道式」電競耳機，小巧體型下仍導入ROG敗家之眼發光設計，保有電競細節元素，同時並搭載ANC主動式降噪技術，能適時降低環境音，透過麥克風接收後，打出反向波抵消做降噪，除了更清晰聽到隊友溝通指令，透過線控器也能即時切換環境音聆聽模式，行走路上時能洞察外界人車聲響，確保安全。

「我們還將推出首款可折疊式無線電競新耳機！」Asus李副理預告，9月將發表的「ROG Strix GO 2.4」，取名為GO，意謂輕量好攜帶，擁有折疊式設計外，更是全球首款支援任天堂Switch的2.4Ghz無線耳機，並同樣導入AI主動降噪麥克風技術。「無線」畢竟有其高便利使用性，會是未來電競周邊另一發展潮流，各家都會著畢竟有其高便利使用性，會是未來電競周邊另一發展潮流，各家都會著墨，無論耳機滑鼠同步推出無線新版本！

確實，在無線2.4GHz技術成熟下，大幅改善訊號延遲問題，加上能擺脫線材牽絆，讓上場作戰更自在。Asus聞名的神鬼戰士系列滑鼠，年初已打出二代無線版「ROG Gladius II Wireless」，賦予2.4GHz/藍牙無線雙頻設計，5000萬點擊壽命歐姆龍耐用開關，並承襲獨家微動開關可更換設計，多提供一組讓玩家置換按鍵阻力， 並帶來16000DPI與敗家之眼RGB燈效，至今通路人氣高。

尤其近期續推「迷你版」無線新滑鼠「ROG Strix Carry」， 鎖定遊戲&商務兩大族群， 走無線雙模技術， 2.4GHz下電力300小時， 藍牙傳輸更達400小時，重點在72.9克袖珍體型下， 依舊導入微動開關可更換設計。同時針對FPS遊戲玩家， 8月中再添有線版新兵「ROG GladiusII Core」，重量大幅輕量縮減至92.5克，甫以側邊防滑構槽，讓抓握控制更遊刃有餘，戰力速度更加分！

獨特軟硬貼心設計 全面營造真電競房

魔鬼藏在細節裡！Asus兵多將廣，電競耳機/滑鼠等林林總總快10款，光型號就讓人看得眼花撩亂，算是另類的「甜蜜」負擔。當然這甜蜜好康「電競鍵盤」嘛不缺席，且軟硬體還加碼用「心」計較，諸般獨特設計要讓玩家喊讚！

主打的電競鍵盤「ROG Strix Scope/Deluxe」（Deluxe差別有手拖板），從英文名Scope望遠鏡之意，即可看出因應射擊遊戲，勢必帶來相對應特色。一來將「Ctrl鍵加長」近兩倍，讓常用的小拇指按壓更快速不吃力，且縮小旁邊Win鍵避免誤觸；並導入高檔鋁合金堅固上蓋，德國製Cherry機械軸與時下受歡迎的紅軸，優點有段落感，敲擊不會太吵，特別是鍵盤上除規劃提升FPS遊戲識別度的銀色WASD按鍵群，左上方還獨家設有一顆忍者頭像的「隱匿快速鍵」，按下後，能瞬間將電腦上視窗全收掉，聲音速關靜音；當在處理私事或看不該看的，老闆或女友走近一按全關；風平浪靜後再按一下，視窗全數回歸並解除靜音，相當實用，這功能也被鄉民們評價最受歡迎設計，對宅男超適合（笑）。

Asus李副理預告，自家年中Computex首亮相，主打超耐用的「ROG Strix Scope PBT」創新鍵盤，採特殊PBT鍵帽，相較ABS材質更耐磨不卡油，按鍵還大膽套用銀黑紅撞色視覺，並同樣設有「隱匿快速鍵」，近期將正式推出。加上既有觸發快、訊號接收速度快，支援IPX6防水功能的特殊「光軸」機械式鍵盤「TUF Gaming K7」，可說將各類玩家需求一網打盡。

好消息接下來ROG還會有一連串周邊新品問世，包含「ROG Throne Qi」無線充電功能耳機架，底部與中間透明支架皆能散發RGB光暈相當漂亮；年底前業界首款附帶漸層式RGB燈效的「ROG電競椅」也會登場。重點從六月起Asus研發導入Aura Sync 同步燈效的進階升級版軟體「Aura Creator」，讓玩家能在單一頁面下，更簡單直覺做燈光編排設置&各周邊燈光串連整合，大幅降低操作門檻，玩家輕鬆架構最帶Fu環境氛圍燈光。伴隨推出後人氣話題夯，採透氣尼龍材質、設計潮，甫推出賣的相當好的「ROG Asymmetry 風衣外套」納入行列…，確如李副理所言，從環境設備以至於身上穿著，全面建構出屬於自己真電競房。

遊戲取向細節量身 叫好叫座更接地氣

看到這，讀者應可發覺，隨著電競周邊發展日益成熟與競爭白熱化，廠商們開始往「遊戲取向」量身，走「專精化」路線，針對不同類型遊戲提供相對應最佳產品！今年這趨勢愈演愈烈，「細節」專精程度更超過，且無論功能價格還做到更接地氣。

諸如專攻電競有成的MSI，年初就搶先業界為FPS射擊遊戲玩家設計特殊的「絲襪材質」滑鼠墊「Agility GD30/GD70」，大幅降低摩擦力，搭配自家輕量電競滑鼠，一整個移動超順暢，堪稱完美射擊遊戲組合，讓「吃雞」玩家趨之若鶩！

MSI微星科技電競周邊產品業務課經理陳德維談到：﹁我們是電競專家，最懂玩家需求，持續以專精創新研發精神，解決玩家遊戲情境中遇到的不方便，全面滿足各類遊戲群遊玩體驗！﹂9月起將陸續推出六款新品，包含電競鍵盤/滑鼠/耳機等，且各自提供入門&進階版供選擇，重點要讓玩家感受MSI用心與誠意，MSI陳經理強調！

是的，MSI迎接開學首波推出「VIGOR GK30Combo入門鍵鼠組」，鎖定青少年及學生玩家，因預算經常是添購電競周邊的一大考量，Combo組主打經濟實惠，整套僅1899元，然而設計上卻很不簡單！鍵盤採擬真纇機械式，鍵軸四周增添穩定軸心輔助框體，能維持鍵帽穩定與提供更佳按壓手感；考量許多愛玩遊戲朋友， 整晚爬積分奮鬥時沒雞排可樂很難支撐， 貼心設計防潑水功能， 若不小心潑倒飲料， 下方有出水孔可排出， 同時附帶華麗六區炫彩RGB燈效， 右邊多增設RGB燈條，並支援全新一代「Dragon Center燈光同步」軟體功能，滿足喜歡酷炫年輕族群。

這Combo組所搭配的「CLUTCH GM11」電競滑鼠(單賣899元)，有着極致輕量89克重與左右手對稱設計，訴求高速移動靈活手感與5000DPI，尤其堅持細節，罕見在入門滑鼠上套用雙料射出工藝材質，讓兩側邊橡膠更耐用不脫膠，並全面搭環保無毒柔軟TPE線材，底部配置環繞式RGB燈條，能散發美美間接氣氛光暈。

而另款計畫9月推出的入門電競耳機「IMMERSE GH30」，主打絕對輕量222克體態，很適合長時間配戴，並採折疊式設計還隨附攜行袋，攜帶方便，同時特設可插拔式耳麥， 麥克風具單指向性， 避免環境聲音一併收錄進去， 標準3.5mm介面能同時連結PC、手機與遊戲主機使用！

我們還將在10月推出微星第一款「特製短軸版」機械鍵盤「VIGOR GK50 LOW PROFILE」！MSI陳經理續聊，短軸鍵盤在玩家論壇上討論度高，手感與全行程鍵盤完全不同，許多玩家都想換換口味，且優點能同時兼具遊戲&商務兩大用途，會是繼輕量化滑鼠後另一市場新趨。

已知這款「GK50短軸版」首波先出青軸，導入高質感髮絲紋輕量鋁上蓋，套用特製八角鍵帽更靈活，特別是燈效支援全彩單鍵控光外，還帶來獨家「RGB雙燈效疊合技術」，能自定義兩種燈效同時運作呈現，舉例一個是既有循環燈效，另一個點按時去觸發，讓玩家創造出各種不同組合，燈光玩得更有特色！

同時原廠預告，接下來還會有MSI史上最高調，搭載炫彩RGB流動光帶的進階型「CLUTCHGM30」電競滑鼠問世。還有配置超亮眼1680萬RGB燈效、4種循環燈光模式，支援7.1聲道與強化Bass低頻模式，內建一顆震動小馬達能動次動提升震撼感的玩家級「IMMERSE GH50」電競耳機出場，通通會在10月與玩家見面，敬請期待！甚至MSI透露持續積極研發，年底前還將為長時間征戰玩家「酷涼」發想，推出特殊材質手汗剋星滑鼠。

你看看！各路周邊大軍戰力全開，品項大爆炸，操作體驗手感全面升級，還大玩炫彩奪目RGB燈效與AI智能，做到更深層專精！只能說，屬於電競遊戲世代中，遊戲人生的玩家或選手們更幸福有感！

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