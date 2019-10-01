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對另一半有秘密嗎？老公開口空氣一秒凝結　太太領悟：意外真的離我們不遠…

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▲身後事，生前定。台灣面對死亡的文化很多元，但在世的人往往都忽略了，這些事情在生前先處理好的重要。（影／金寶山影片）

生活中心／綜合報導

夫妻間真的可以完全坦誠、沒有秘密嗎？這是每隔一陣子都會固定在社群網站掀起網友熱議的月經文，有人支持應該要知道彼此的手機、社群帳號甚至提款卡密碼，也有人以「保留一點個人空間」為由表示不同意。然而，最近網路上流傳兩對年輕夫妻的訪談影片，讓看過的網友都不禁跟著流下眼淚，「『夫妻間要不要有秘密』根本是個假議題啊！」、「這些事真的很難說出口」、「光是自己用想的，就很難想下去……」

對另一半有秘密嗎？老公開口空氣一秒凝結　太太領悟：意外真的離我們不遠…（圖／翻攝自影音）

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▲素人夫妻接受訪談，突然被問到普遍東方人最害怕的問題，讓空氣一秒凝結。（圖／翻攝自金寶山影片，下同）

你了解你的另一半嗎？你們有討論過死亡嗎？原來這兩對年輕夫妻在毫無心理準備的狀況下，就被問到許多東方人聽了就不自在的「死亡議題」。其中一位丈夫表示，自己是個常騎車趴趴走的業務，因此有時不免會想到，哪天意外說來就來怎麼辦；太太則有點不知所措地說，「我們也才剛走到人生另個階段而已，就覺得……沒有去想好像離我們還很久遠的事。」另一對夫妻檔的太太則不諱言，「我想過花一天時間好好跟老公聊聊，在我們都還很健康的時候把事情都準備好，不希望有一天造成老公、小孩的負擔。」另一半也提到關鍵，他認為台灣面對死亡的文化很多元，但在世的人往往都忽略了，這些事情在生前先處理好的重要。可見就算再親密的伴侶，都還是有些話題難以開口，只能先放在心底，暫時說給自己聽。

▲▼死亡,意外,生前契約,生命契約,身後,金寶山,金寶軒。（圖／擷取自影片）

對另一半有秘密嗎？老公開口空氣一秒凝結　太太領悟：意外真的離我們不遠…（圖／翻攝自影音）

然而「死亡」並不是都等每個人準備好後，才敲門宣布降臨。有網友就拿最近幾則讓人遺憾的意外時事做例子，「雖然每天有這麼多新聞發生，但這幾則讓我最印象深刻的就是，意外離世的人都才剛新婚不久，或是孩子剛出生，真不知道他們的另一半要怎麼面對ＱＱ」而影片中的夫妻檔，在想像另一半可能突然離開時，眼淚隨即奪眶而出。沒想過「死亡」的太太馬上有感地道出她的領悟，「這件事好像沒有離我們很遠，不知道什麼時間，但就是會發生……」如果那一天真的來了，他們又會怎樣面對呢？想過「意外可能隨時發生」的先生認真對太太說，「雖然不希望……但如果我走了，妳再嫁也是ok的。」這是做為一位丈夫，最後能給妻子的溫柔。另一位則說出多數人的心聲，「永遠無法接受，但必須去面對。」但如果知道這是與對方最後一次的交談？「我要他知道，我是真的愛他......」

對另一半有秘密嗎？老公開口空氣一秒凝結　太太領悟：意外真的離我們不遠…（圖／翻攝自影音）

對另一半有秘密嗎？老公開口空氣一秒凝結　太太領悟：意外真的離我們不遠…（圖／翻攝自影音）

對另一半有秘密嗎？老公開口空氣一秒凝結　太太領悟：意外真的離我們不遠…（圖／翻攝自影音）

看完影片的網友紛紛感歎，「提早想這件事真的不是觸霉頭，現在看來反而也是一種負責任的表現」、「現代人都習慣結婚前簽『婚前契約』，其實我覺得『生前契約』也超重要啊！」、「真的耶～反正老了都要想，為什麼不早點做準備」、「看得我都哭了，今天晚上我也要找老公好好討論」此外，也有網友直言，有時就算做好心理準備，但當下就會發現根本無法好好面對，所以事前先找專業團隊來幫忙規劃、協助，也是一種可行方法。然而讓網友們一致認同的就是，年老與意外很難說誰會先到，但藏在心底的話，以及對於身後事的安排與願望，若能及時讓另一半知道，或許就能幫深愛的他和她，減少一些遺憾。

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