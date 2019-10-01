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瘋電影／地下狂熱趴　沒有人會選擇自己去做人渣

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文／賴賴

▲▼地下狂熱趴。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

電影非常好看，完完全全的跳脫你原來想像的樣貌，黑白攝影顯現導演對於光影、鏡位及攝影技巧的自信，影像安排之生動，攝影設計之有深度，非常感佩，而劇情搭配音樂走到最後，在眾人迷幻狂歡及現場舞池音樂將情境帶到最高點，這一大票年輕人的迷惘、無知、無助全都顯露無遺，看著看著眼淚也落下來，最高級手法敘事，沒有語言震耳欲聾的帶出明明生命是如此活躍，這群年輕人卻不知所措，太立體了。

這是今年英國所有制作過的電影中，個人最喜歡的一部，沒有想到後作力如此之大，而場場戲都可以喚出我們年輕時的某一瞬間，劇本腳色立體且飽滿，母親兒子壞小孩，每個人都有立場都有苦衷，壞孩子有著人渣老爸，他的教育方式僅只是以自己的角度出發，讓兒子不要被欺負，他的愛無法給孩子未來，只有損害，而那卻也仍是父愛，沒有選擇只能接受並期待能夠諒解。

男主角的母親雖然單親，卻富有智慧與包容，一個完美母親的性格安排，所以男主的善良與義氣，即使在厄運來襲，似乎也能安然度過，在觀影過程中真心為這位母親捏一把冷汗，而這也是所有父母的擔憂，卻又無能為力。

沒有一個腳色是真正的壞人，最後大家都有了完美的歸宿，這大概是這部電影給觀眾最好的禮物，非常非常推薦，近來已經很少看到這麼出色驚喜的作品。


片　　名：地下狂熱趴
英文名稱：Beats
類　　型：劇情
上映日期：2019-09-27
片　　長：01時41分
導　　演：布萊恩威爾許(Brian Welsh)
演　　員：隆恩麥唐諾(Lorn Macdonald) 、克里斯蒂安奧爾特加(Cristian Ortega) 、羅斯曼恩(Ross Mann) 、傑瑪麥克萊尼(Gemma McElhinney) 、艾米曼森(Amy Manson) 、 蘿拉佛雷瑟(Laura Fraser) 、 瑞秋傑克森(Rachel Jackson) 、 布萊恩 佛格森(Brian Ferguson)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：聯影／聯贏


劇情大綱

《地下狂熱趴》繼承《猜火車》靈魂， 「銳舞」文化席捲英國
90年代中期的蘇格蘭小鎮，時值「銳舞」文化席捲英國，一對個性迥異的哥倆好，正處在轉大人的年紀，一個即將搬到新城鎮，迎接更美好的生活，另一人則獨自留在小鎮，面臨一個不穩定的未來，兩人決定在最後一個夜晚，偷走家人的現金，闖進一個無政府狀態的地下社會，度過一個永生難忘的狂歡派對….

1994年的蘇格蘭，那是節拍音樂非法的年代。小鎮少年史班納和強諾兩人無所事事，唯一的興趣就是偷偷收聽地下音樂電台。即將搬家面對新生活的強諾對未來感到迷茫，與罪犯哥哥同住的史班納則希冀從音樂找到自我認同。

死黨倆渴望叛逆與歸屬感，兩人決定在各奔東西之前的那個夏天，最後一次參加非法的地下音樂派對。賀爾蒙爆棚的自由冒險，脫序演出為反政府的體制衝撞，各種衝突一觸即發。電音節奏作為青春的背景音樂，在熱血中銘刻永生難忘的友誼。

▲▼地下狂熱趴。（圖／imdb）

▲導演攝影鏡頭取鏡活潑生動。

▲▼地下狂熱趴。（圖／imdb）

▲人渣家庭教養出來的孩子，可以不是人渣嗎？

▲▼地下狂熱趴。（圖／imdb）

▲年輕就是揮霍體力與風騷。

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