川普發文「中國生日快樂」：我們終將獲勝！

▲美國總統川普30日在推特表示，中國生日快樂。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導



在中國大陸「十一」國慶即將到來前夕，美國總統川普30日在自己的推特連續發文，其中一篇提到，中國生日快樂！而針對中美貿易戰，川普也在文內指出，「我們正贏得勝利，而我們終將會獲得勝利，他們（指中國）不應該搞砸與我們的協議。」

川普在推文還提到，「貿易動盪中，中國敦促採取一種冷靜與合理的解決方案，當美國在人民最熱愛的總統領導下，各經濟表現攀向新高，在民主黨人啥都沒做時，我們已經起步，中國的表現非常糟糕。」

▲川普指出，美國終將會獲得勝利。（圖／翻攝自川普推特）

另一篇推文則提到，「經過多年，美國終於意識到北京的計劃與雄心，北京意圖超越我們，想成為21世紀經濟與軍事超級大國之心覺醒，而現在發生的事，美國終對此回應，這發生在貿易中，這正在塑造一種軍事競賽」；「我們正在獲勝，且我們最終將獲勝，他們（指中國）不應該搞砸雙方的協議，生日快樂，中國！」

中美貿易戰火未歇，也讓美國的農民十分痛苦，加上近期生物燃料問題，也讓他們對政府的支持度降低。據了解，有23位玉米種植組織領袖就寫信給川普，內容提到政府放棄生物燃料，導致玉米的需求下降，農民感受到更深的挫折感。