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成大校園登革熱群聚疫情已掌控　請民眾勿恐慌！

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▲台南市登革熱防治中心於成大校園進行的噴藥作業、加強擴大孳生源清除及插立警戒旗，防治作業持續進行，登革熱群聚疫情已掌控　請民眾勿恐慌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市登革熱防治中心於成大校園進行的噴藥作業、加強擴大孳生源清除及插立警戒旗，防治作業持續進行，登革熱群聚疫情已掌控　請民眾勿恐慌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市成功大學校園本土登革熱病例數目前為3例，台南市登革熱防治中心9月23日開始起於校園進行的噴藥作業、加強擴大孳生源清除及插立警戒旗，防治作業從未間斷仍持續進行，目前已完成敬業、勝利、自強、光復、成功及力行等校區環境噴藥作業。

衛生局指出，成功大學亦積極配合相關防治措施，辦理師生發燒監測，全面孳生源清除並加強師生提醒及宣導，目前疫情研判在掌握之中，民眾勿過度恐慌；也請成大師生及民眾，持續加強積水點及積水容器的清除，並做好防蚊措施。若有發燒等症狀，儘速就醫。

▲台南市登革熱防治中心於成大校園進行的噴藥作業、加強擴大孳生源清除及插立警戒旗，防治作業持續進行，登革熱群聚疫情已掌控　請民眾勿恐慌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此波群聚疫情，除相關防治措施外，並進行擴大採血發現1例境外移入病例（台南市第32例境外移入病例），學校現仍持續監控師生健康狀況。請民眾做好防蚊措施，儘量穿著淺色長袖衣褲，有疑似症狀時可至醫院診所或衛生所進行登革熱快篩。另請醫療院所醫師針對就醫民眾加強詢問活動史及通報。

衛生局指出，台南市2019年登革熱疫情自7月2日成立二級應變中心開始，所有人員隨即投入防疫作業，不容一絲輕忽讓城市陷入疾病擴散的威脅；因此團隊成員不論一線孳清人員、噴藥員工、疫調人員無不戰戰兢兢，24小時待命，心中只有一個理念就是保護人民生命財產最重要。

▲台南市登革熱防治中心於成大校園進行的噴藥作業、加強擴大孳生源清除及插立警戒旗，防治作業持續進行，登革熱群聚疫情已掌控　請民眾勿恐慌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局強調，防疫人員廢寢忘食，但有市民質疑登革熱防治中心違反政府勞基法規定，市府勞工局所屬勞檢單位之勞檢人員，已於9月16日到登革熱防治中心再次瞭解及訪談人員，併調查相關資料；衛生局目前正待勞檢單位通知說明及陳述意見，調查結果出爐時，一定會向市民說明。也要拜託熱心的民眾不要任意散布未經證實的防疫訊息，以免違反傳染病防治法。

▲台南市登革熱防治中心於成大校園進行的噴藥作業、加強擴大孳生源清除及插立警戒旗，防治作業持續進行，登革熱群聚疫情已掌控　請民眾勿恐慌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局重申，現在的氣侯涼爽正適合病媒蚊繁殖，且有不定期降雨情況，請民眾把握雨後1週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

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