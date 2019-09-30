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旺角警署外舉橙旗警告！港鐵金鐘、灣仔、太子站1日早上暫停開放

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▲▼香港930遊行,反送中。（圖／路透）

▲香港930遊行,反送中。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸「十一」國慶前夕，香港反送中抗爭仍不斷，多地有市民自發的人鏈活動。截至晚間10點30分左右，有示威者與警員在旺角警署外互相照鐳射光，一直到了11點左右，警方先舉起藍旗警告在場人士，一分鐘後又舉起橙旗，最後又換回藍旗。此外，港鐵方面晚間也宣布，因應有公眾活動進行，1日早上起金鐘站、灣仔站、太子站將暫停開放，直至另行通知。

據《香港01》報導，尖沙咀鐘樓延伸至太子站的「9.30 Pepe 心心和你拖」人鏈活動，晚間8點左右現場人士一邊往太子前進，一邊高呼口號，而尖沙咀警署有10名警員戒備。另一方面，天水圍人鏈晚間8點30分左右，在場的人高唱《願榮光歸香港》。

尖沙咀人鏈晚間10點已經到聯合廣場外，而旺角警署外有示威者對警方辱罵及照鐳射光，有的人則是帶著民主女神模型到場，還有人說要檢舉林鄭月娥的臉書專頁。不過，也有路人指責現場的人鏈，表示為何要舉美國國旗，雙方一度互相叫囂。

港鐵方面30日晚間宣布，因應有公眾活動進行，經仔細風險評估及與相關部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，1日早上起金鐘站、灣仔站、太子站將暫停開放，列車也不停靠這三個車站，直至另行通知。

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