習近平十一前演講　陸委會：九二共識已和一國兩制「綁在一起」

▲習近平在十一前夕發表重要演講。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／台北報導

「十一」前夕，大陸國家主席習近平表示，要堅持一中原則與九二共識，推動兩岸關係和平發展，實現祖國完全統一。陸委會對此表示，九二共識在今年「習五條」推出後，已和「一國兩制」牢牢綁在一起，沒有中華民國生存的空間，「台灣絕不接受『一國兩制』，更不會在壓力下屈服。」

陸委會指出，中共領導人對台政策宣示，侈談所謂「統一是大勢所趨、大義所在、民心所向、無法阻擋」等空洞主張，政府認為，北京當局一黨專政，其成立70年來的治理舉措只有坦克導彈的暴力、異議人士的關押監控，沒有和平、自由與人權，「中華民國維護民主體制、主權在民，政府由擁有完整人權保障和政治權利的人民定期選舉決定，絕對能抵禦阻擋中國共產黨霸道威脅與錯誤的一國兩制主張。」

▼ 陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會強調，「九二共識」在今年「習五條」提出後，已經和「一國兩制」牢牢綁在一起，沒有中華民國生存的空間。香港情勢更證明所謂「一國兩制」是中國共產黨不願信守的虛偽承諾，「對岸領導人懼怕民主，與民心隔閡，所謂『統一的大勢大義』，其實只是包裝獨裁的口號，只是轉移內外治理危機的質疑。在此時刻，我們更要呼籲對岸在專制極權70年後，勇敢地把民主權利還給人民。」

陸委會還說，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是國際現實。三年多來政府致力維護台海和平穩定，採取理性、不挑釁之政策；但中共變本加厲，加大滲透分化、軍事恫嚇，更惡意奪我多個邦交國，企圖迫我接受其政治主張，此乃破壞兩岸關係的亂源，「我們正告北京當局，師法文革強推錯誤主張不會成功，台灣絕不接受『一國兩制』，更不會在壓力下屈服，我政府堅定捍衛國家主權及民主自由的信心與決心絕不動搖！」

▼十一前夕，習近平向烈士英雄獻花籃。（圖／翻攝央視）