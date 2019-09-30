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「十一」前夕　習近平：堅持九二共識「推動兩岸關係和平發展」

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▲▼十一前夕　習近平：堅持九二共識「推動兩岸關係和平發展」（圖／翻攝央視）

▲習近平在十一前發表重要演說。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「十一」前夕舉行了「慶祝中華人民共和國成立70週年」招待會，中共中央總書記、大陸國家主席習近平發表了重要演說，他於談到台灣時表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞，「實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人任何勢力都無法阻擋的。」

習近平表示，在新的征程上，要高舉團結的旗幟，緊密團結在黨中央周圍，鞏固全國各族人民的大團結，加強海內外中華兒女的大團結，增強各黨派、各團體、各民族、各階層以及各方面的大團結，「保持黨同人民群眾的血肉聯繫，大力弘揚愛國主義精神，凝聚成一往無前的力量，推動中華民族偉大復興的航船乘風破浪、揚帆遠航。」

談到港澳時，習近平指出，「我們要繼續全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事。我們相信，有祖國的全力支持，有廣大愛國愛港愛澳同胞的共同努力，香港、澳門一定能與祖國內地同發展共進步，明天一定會更好。」

談到台灣時，習近平說，「我們要堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人任何勢力都無法阻擋的。」

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