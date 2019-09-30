全台最老！97歲醫生仍開業看病「接生到驗屍都包」　全苗栗派出所都有他電話

圖文／鏡週刊

全台最老醫師謝春梅在苗栗行醫長達74年，偏鄉交通不便，因此他不只幫村民看病，甚至從接生到驗屍的服務，再偏遠他也不拒絕。

早年台灣出生率高，謝春梅常幫產婦接生，偶有產婦在家中難產，家屬一通電話謝春梅也會立刻趕過去，還曾救活一名差點血崩致死的產婦。他回憶：「我接生過的小孩大概三百個，最大的男生現在73歲，女生74歲，都還在世。」接生過的小嬰兒裡，有人數十年後甚至與謝春梅成了忘年之交。

近二、三十年，台灣出生率快速下降，加上偏鄉人口老化，因此近年謝春梅又多了一項工作：驗屍、開死亡證明。

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過去，村民死亡後家屬多半請衛生所驗屍，但，謝春梅說：「可是有問題的話會被告，還有像財產問題，法院會叫我們出庭，很麻煩，衛生所怕麻煩，不敢負那個責任。」謝春梅說，自己就常上法院作證。

另一方法是請檢察官驗屍，「這要等檢察官有時間，週末也不行，有的檢察官又會叫警察先去做筆錄，很麻煩。」謝春梅說，為了給往生者及家屬方便，他不便拒絕，否則遺體會放置太久，「像前天晚上有一件，在省立醫院急診室放了一個晚上，放到天亮，我去時還放在那裡。」偶爾甚至有遺體被擱置到流出屍水、散發屍臭。

一位葬儀社人員私下對我們透露，驗屍、開死亡證明原本由衛生所負責，「可是衛生所的人常常一直拖。所以後來我們只好都找謝法醫。」

謝春梅則說，就當作行善助人，給家屬方便，如今不只公館鄉，幾乎全苗栗縣的往生者多半都由他驗屍，每個派出所皆有他的手機。



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