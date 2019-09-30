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社會 社會焦點 保障人權

「人造地獄」阿扁手抖可保外就醫　他病成植物人還在關

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圖文／鏡週刊

監獄醫療資源不足，而《監獄行刑法》五十八條規定：「受刑人現罹疾病，在監內不能為適當之醫治者，得斟酌情形，報請監督機關許可保外醫治或移送病監或醫院。」為監所醫療另闢一道選項。

「但『在監內不能為適當之醫治者』是一道模糊的界線。」在監所任職數多年，負責受刑人教化的教誨師王先生質疑，像「肝硬化」在監所只會持續惡化，這構不構成「不能為適當之醫治者」？但監所害怕受刑人出去以後出事，矯正機關將成眾矢之的，所以常常就是拖到快死了才同意保外，「一邊報法務部核准保外、一邊發病危通知，然後出去沒多久便死了。」

　

保外就醫，卻有近五成死亡率

2017年，一名詹姓受刑人保外就醫沒多久便離世，家屬憤而提告要求國賠。這起事件中，詹姓男子入監前已動刀治療食道癌，入監後多次戒護就醫治療，病情仍持續惡化，終於獲准保外時體重都掉了10公斤。矯正署的統計也顯示，2005年至2014年，保外就醫的受刑人死亡率平均44％，單單2014年，保外就醫後死亡率就高達51％。

保外就醫後概況統計。

坐過3次牢的黑金城，他的哥哥便是在坐監期間檢查出癌症初期，「也是拖到末期才出來，沒多久就過世了。」擔任監所管理員20年的林文蔚則曾遇過一位受刑人，因逮捕過程遭警方開槍打傷腳踝，服刑期間傷口反覆感染，「像他申請保外（就醫）就一直沒過，因為沒有立即生命危險。但他在監所要怎麼好？」

模糊的規定，配上公務體系害怕被咎責的天性，成了一齣諷刺劇，阿德（化名）任職監所管理員期間，曾遇上一位年邁受刑人因病重而戒護住院，「戒護住院期間死亡，責任算監所的，監所長官怕被追究，所以急著要讓他保外就醫——保外就醫後死亡，責任不算監所的——還出錢請這名受刑人的家屬到醫院。」最後雖順利保外，但家屬無力照料，人被丟在醫院，淪為人球。

「但監所裡也有已經是植物人的受刑人，因為家人不願意（擔保），一直無法保外就醫，只能躺在病舍，監所也不想管。」曾在台中監獄培德醫院工作的護理師黃琳媛說道。

久病不癒、看不了醫生，正是大寮監獄6名劫獄受刑人的質疑之一：前總統陳水扁假病可以保外就醫，為什麼監所裡比他嚴重的就不能？

「陳水扁真的是很好的對照，很多狀況更嚴重的都出不去，或是終於出去沒多久就過世。」見多政商權貴或黑道大哥在牢裡同樣悠閒愜意，一般人卻是小病拖延成重病，黃琳媛說：「以前受刑人還沒納健保前，很多有錢人自費住院，刑期大半都在醫院裡度過，有床睡、有空調；沒錢就是在監所病舍躺到變植物人，沒有人照顧你、沒有人想要你。」

生活在死屋

「它吸乾了人的生命泉源，它削弱了人的靈魂，使靈魂受到驚嚇，最後展現了一個悔過自新的典範——一具精神枯槁的木乃伊，成了半個瘋子的人。」————《死屋手記》

曾經有個罹患食道癌的受刑人跟黃琳媛說，自己不想要接受治療。那名受刑人本是街友，後來被拐去製造假車禍詐領保險金，結果腿斷了，卻也被識破是詐騙，因此進了牢房。他說自己本來就只是街友，對社會也沒什麼貢獻，得病也不想使用社會資源醫治，就這樣走完一生也罷。沒多久，人便過世了。

過去反覆出入監獄的小強（化名），總想著自己會因吸毒或牽扯進什麼事件，在路邊被打死而一了百了，「我爸說我就是監獄當成家，家反而像旅館。」

販毒進監牢的受刑人告訴社工，出去後還要再幹一票，若運氣好，賺個幾百萬；運氣不好，被抓了，至少也能把錢留給家人花用。

在監所那幾年，阿力的室友經歷家人中風、過世；阿力母親則因甲狀腺機能亢進病情猛烈，整日臥床無法工作。但人在牢獄中，擔心也顯得無用武之地。「你只能把自己顧好，不要讓家人為你煩惱。」

一名參加寫作班的受刑人，上了幾次課後不再出現，消失前塞了紙條給老師，上頭寫著「我很喜歡上課，但上了課我就會想很多。開始思考以後，日子就很難待了。」

受不了絕望的受刑人，選擇伏在水桶裡溺死自己。

修繕隊的受刑人，有天抽起工具箱裡的鋸子，往自己脖子一抹，氣管在血肉模糊裡跳動，周遭管理員全嚇住；鄰舍的受刑人則是找到無人看守的空檔，把頭埋在水桶裡，決絕地溺死自己。

圍牆裡受刑人高喊「改過向善，重新做人」，圍牆外高掛「以法律己、以德化人」；但在那自成一格的世界。大寮監獄槍響的警示是：絕望底，生與死，悄然如微塵飄落。


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