潑漆案警界高層生氣了！　祭出鐵腕裁定：不准統促黨借北車辦活動

▲台北市警方30日除陸續逮捕涉潑漆案7名共犯外，今晚更宣布取消統促黨10/1慶祝活動。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

由於統促黨成員29日策畫潑漆惡搞香港反送中藝人何韻詩，傾中政黨人員突襲成功造成台北市警局顏面無光、背負維安不力的龐大輿論壓力；台北市警局、市刑大與刑事局緊急成立專案小組、2天內逮捕9名傾中團體大陳島鄉情文化促進會成員，今晚9點更宣布中華統一促進黨「慶祝光輝十月廟會民俗活動」集會活動申請許可不通過！

警界高層生氣了！台北市警局今晚9時許宣布：中華統一促進黨向台北市中正一警分局申請10月10於臺北車站南2門前廣場舉辦「慶祝光輝十月廟會民俗活動」警方考量台北車站處於三鐵共構之交通樞紐，旅客往來眾多，為保障大眾交通秩序及公共利益，不許可該團體於該處舉行集會。

台北市警局保安科說明：鑒於9月29日發生統促黨黨部主委等人涉嫌潑漆施暴案，內政部警政署陳家欽署長於30日召集臺北市政府警察局及刑事警察局等相關單位召開專案會議，再次嚴厲譴責暴力犯罪行為，並指示北市警方嚴正執法。

市警局表示：由於該政黨團體舉辦活動發生暴力鬥毆、暴力攻擊他人的情況屢見不顯，為保障大眾交通秩序，經專業評估後，不准許統促黨當天於北車舉行該活動，也請外界勿作過多政治聯想。

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