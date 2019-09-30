快訊／米塔發威本島首發！北台3縣市「14級強風警報」　氣象局：進入建物躲避

記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續發布中度颱風米塔（MITAG）海上陸上颱風警報，米塔目前位在宜蘭東方110公里海面上，以偏北路徑稍微加速前進，未來大幅西偏至陸地的機會降低，台東已經脫離暴風圈，晚間9時22分並首度針對本島發布「颱風強風告警」，新北、基隆、宜蘭受颱風接近影響，將出現12級平均風或14級陣風以上風力2小時時間，提醒民眾進入建物躲避。

氣象局30日晚間9時22分發布「颱風強風告警」，估計持續至 23 時 15 分。受米塔颱風接近影響，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，提醒民眾立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品；行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

【示警區域】

基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區

新北市：石碇區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、汐止區、石門區

宜蘭縣：頭城鎮

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氣象局30日晚間9時15分觀測指出，米塔颱風中心位置在宜蘭東方約110公里海面上，以時速25公里，向北北西移動，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里。目前台東已脫離暴風圈，但台中以北、宜蘭、花蓮風雨持續，馬祖風雨也將逐漸增強。

報中心課長羅雅尹表示，米塔在通過台灣東部海面過程因為地形影響，讓導引氣流往北偏作用力較多，從傍晚之後往北移動趨勢明顯，目前再次大幅度往西偏向陸地機會降低。

▼米塔暴風圈籠罩北部陸地，入夜至清晨風雨最明顯。（圖／翻攝NOAA）

