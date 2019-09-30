李正皓自爆：對韓國瑜多有指教…10/1遭國民黨議處　「民調落後是事實」





▲李正皓表示，10月1日要出席考紀會。（圖／翻攝自李正皓臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

國民黨中常會日前通過「禁止抹黑韓國瑜」條款，選舉期間應該嚴格執行黨紀，凡是汚衊黨參選人者，應立即開除黨籍。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓30日晚間在臉書上表示，他被通知因近期對國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜多有指教，所以10月1日下午要到中和區黨部召開考紀會，但他對韓國瑜選情的批評，「都是為了國民黨好，不能理解召開考紀會的理由何在。」

李正皓30日晚間在臉書上張貼與國民黨中和區黨部執行長林秀慧的對話圖片，只見對方表示，「《考紀會議延期通知》李前總團長好，因米塔颱風警報，新北市政府公告明天放假一天。本區黨部原訂9月30日下午2點的考紀會議，延期到10月1日下午2點召開，造成不便敬請見諒！中國國民黨中和區黨部 敬啟」。

對此，李正皓說，「收到通知，因為近期我在媒體前對韓國瑜多有指教的原因，「長官」指示明日下午兩點中和區黨部將召開考紀會。」韓國瑜民調落後是事實，一直以來他對韓國瑜的選情多有評論，但前提都是為了國民黨好，不能理解召開考紀會的理由何在？

李正皓說，不是因為烏鴉叫，所以災難才來，而是烏鴉察覺到了災難，所以才呱呱叫提醒大家。難道趕走了烏鴉，災難就不見了嗎？「至今我還是相信國民黨絕對有容納不同意見的雅量，明天會準時出席考紀會，也會如實向考紀委員反應許多藍營青年對於韓國瑜作為一個總統候選人，民調卻穩定落後的焦慮。」

由於國民黨8月下旬通過中常委李昭平的提案，內容為「大選剩下150天，凡我同志都應團結一致拼大選，不容許有心人士藉口任何理由破壞團結，選舉期間尤應嚴格執行黨紀，嚴明軍法才能有戰鬥力。建議今後如有惡意攻擊、詆毀汚衊黨參選同志，影響黨的形象者，應立即予以開除黨籍處分。」因此有許多網友擔心，李正皓會被開除黨籍。

對此，網友們留言表示，「加油」、「李正皓，加油 很喜歡你在關鍵時刻的言論」、「如果連烏鴉都不能活下去，那就從容赴義吧。加油」、「如果國民黨真的成了一言堂，就沒什麼好珍惜的了」、「忠言逆耳」。

而PTT政黑板鄉民則評價兩極，有些人認為「只有清除這些異議人士才有勝算」、「這隻開除絕對是加分」、「爽啊。開除開除」、「通常罵韓的砍掉 傷的都KMT 但這廝例外」；但也有網友批評，「國瑜黨」、「XDDDDDD一言堂KMT還是沒變」、「國瑜黨不需要正常人」、「國瑜黨只要有皇上一個人就夠了」、「黨內人數少一半 而且剩下的都老人」。

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