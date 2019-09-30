伯朗咖啡「進攻北韓」成功！上架3口味售價48元　網嗨：台灣之光

▲伯朗咖啡順利進攻北韓。（圖／翻攝自北韓-朝鮮經貿文化情報／臉書）

記者曾羿翔／綜合報導



台灣人熟悉的「伯朗咖啡」現在在北韓賣場也能買得到！「北韓-朝鮮經貿文化情報」臉書專頁30日在臉書表示，經過確認，恭喜「金車伯朗咖啡」黑咖啡、冰咖啡、三合一咖啡，順利登陸平壤市光復地區商業中心，每罐約12000北韓元。若依當地商場匯率計算，售價約為新台幣48元。

貼文一出，也讓許多網友紛紛留言，有人就表示，「中東很多伯朗咖啡，但大家都不清楚來自台灣。」、「很受喜歡甜食口味人士的青睞！」、「也是台灣之光。」、「有阿比嗎？」、「不管如何，都太強大了！」

伯朗咖啡是金車集團旗下品牌，在1982年創立，其實先前就已進攻到歐洲與中東市場。日前就有一名網友在批踢踢上表示，伯朗咖啡成約旦罐裝品牌第一，且伯朗咖啡在捷克加油站市占率過半，也在約旦、賽普勒斯成為第一名品牌，甚至前進伊拉克。

在台灣，金車伯朗咖啡館面對現代消費者外食習慣的改變，有37家店於今年8月1日起轉型為現代餐酒館型態，更升級門市菜單，除了供應各種現煮的餐點，還引入柏克金鮮釀啤酒、紅白酒、多款調酒以及威士忌等酒單。

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