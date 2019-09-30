何韻詩潑漆案！王定宇：幕後首腦最高罰1億元、關10年

▲何韻詩29日受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

香港藝人何韻詩抵台參加遊行，不料29日下午在立法院前，突遭統促黨胡姓、梁姓幹部闖入潑灑紅漆，警方今天再逮捕7名共犯。對此，民進黨立委王定宇表示，依《組織犯罪條例》，發起犯罪組織者可關3至10年，並處以1億元罰金。

王定宇30日在臉書指出，以往這樣的行為，不管是在桃園機場攻擊黃之鋒的白狼兒子，在西門町吐口水的愛國同心會、於自由廣場攻擊警察和獨派的藍天，多數都只能依其行為，以妨害名譽、傷害、妨礙公務等罪嫌去處理「行為人」，並無法處理幕後首腦，且處罰都過輕也未達聲押的標準，缺乏任何嚇阻的力量。

他舉例，刑法第309條第1項，「公然侮辱人者，處拘役或三百元以下罰金」這樣的法律，也難怪基層的警員常感嘆，抓了違法分子送進地檢署後，因處分太輕，一下就回來派出所嗆聲，但由於2017年底完成《組織犯罪條例》的修法，任何「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以下罰金。」

王定宇說，修法後，檢察官就能向法院聲請收押禁見、也得以重懲行為人，幕後主事者也將被警方追查，「要盯著查辦的進度，落實法律的執行」。

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