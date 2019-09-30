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乘客還在上車「台鐵突然開車」　花蓮車站副站長處置：座票變站票

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▲交通部長吳宏謀、台鐵局長鹿潔身等人主持花蓮新站啟用剪綵，花蓮代理縣長蔡碧仲，立委蕭美琴、徐榛蔚及民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫等均出席。（圖／記者王兆麟攝，下同）。

▲台鐵花蓮車站。（圖／記者王兆麟攝）。

記者林彥臣／台北報導

台鐵在網路遭到網友指控出包！有網友在「爆料公社二社」指控，9月29日18時38分花蓮往台北的列車，發生乘客還在上車就突然開車的情況，但是當天值班的副站長對未搭上列車乘客的處置措施，卻讓原本買座票的乘客，以站票搭乘最近一班列車。

一位可能是從事旅遊業工作的爆料網友指出，搭乘9月29日晚上18時38分花蓮出發往台北的列車，團體早早在18時10分就在花蓮車站第三月台等待，列車抵達陸續上車，大家上車到一半，列車突然發車，站務人員完全沒有吹哨指示發車或發出警鈴聲，就直接開車了，就連站內人員都互相詢問怎麼還沒指示，列車就開車了。

請繼續往下閱讀...

網友後來詢問當天值班的邱姓副站長，她卻回應只能幫沒搭上車的乘客換下一班最近的列車「站票」。

▲▼網友搭乘台鐵，卻發生乘客還在上車，列車就發車的狀況。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲網友搭乘台鐵，卻發生乘客還在上車，列車就發車的狀況。（圖／翻攝自爆料公社二社）

但是網友卻質疑，他買的是座票，因為台鐵大疏失卻只能換站票，讓他們10位買座票的乘客站回去！值班邱副站長當下只是一直打電話，要另一位小姐處理，回應就是「只能站回去！」

網友抱怨，人員還在上車時候，列車突然行進、是多危險的一件事情，台鐵竟然做了這麼可怕的事情，如果有人沒踩好就出事了，台鐵怎麼可以處理得這麼糟糕！

網友留言回應表示，「趕快去找黃國昌啊他前幾天剛釘完一輪，加上這個，繼續釘到台鐵翻掉」、「單面話不準，要聽聽台鐵的話再說，因不可能同隊的有的上車，有的沒上車」、「如果是真的……太離譜了，重大疏失」、「台鐵螺絲又鬆了」、「這可以拍成龍的動作片了，車門沒關火車就啟動，旅客各個是高手中的高手」、「如果有監視器還原當下，絕對有攪翻台鐵的潛力，但只有單方面片面之詞，我覺得我採中立立場不幫幹」。

記者致電台鐵花蓮站求證事件相關說法，站方人員回應表示，「知情主管已經下班」。目前尚未取得台鐵方面回應。

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