　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

颱風「作戰學」　侯友宜一肩扛：協調北北基、宜蘭、桃園都是我的責任

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼針對米塔颱風，新北市長侯友宜視察各項整備工作。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專）

▲為防範米塔颱風，新北市長侯友宜視察各項整備工作。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

米塔颱風來勢洶洶，北北基市府共同決議，30日停止上班及上課，但北市遭質疑風雨量未達標卻放假，使台北市長柯文哲回應，是新北市長侯友宜「當組頭」，聯絡台北、基隆市府。對此，侯友宜晚間回應，北台灣1000萬人口中心點在新北市，新北首長理當責無旁貸，積極協調周遭各縣市，台北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市「都是我的責任」。

侯友宜30日晚間在臉書上提到，上午第一次米塔颱風緊急應變工作會議後，他和三位新北市副市長陳純敬、吳明機 和謝政達分頭視察各項整備工作。其中深坑外股排水支流以前常因降下豪雨而造成淹水，這次為了因應颱風的到來，特別將護岸工程完成，抽水機組也隨時待命，希望能有效避免淹水的情形發生。當地的里長還說，以前大水來襲時只有用鐵板圍起來，這次把堤岸做了起來，安心許多。

▲▼針對米塔颱風，新北市長侯友宜視察各項整備工作。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專）

針對汐止部分，侯友宜說，汐止新台五路二段正在進行人行道施作工程，但因前兩天的豪雨，水溝內土石被沖了出來，導致排水溝堵塞無法正常排水，進而造成部分積淹水，施工單位已經完成清淤和管溝疏通，也在颱風來臨前設置沙包將雨水導入既有排水溝，並且加設臨時排水線。

侯友宜提到，這次他特別前往汐止視察、確認原本已開挖的混凝土已覆蓋上帆布，避免再度被雨水沖刷，接著再趕往水源路二段視察康誥坑溪逸林園段整治工程，康誥坑溪坡陡且水流湍急，汛期時又受基隆河水位的影響，因此不論堤岸工程、橋樑改建抬高和相關保護工程，都必須做好完全的準備。最後，他也和市府團隊到一旁的廟宇參拜，祈求颱風所帶來的災害能將到最低，大家都要平安。

▲▼針對米塔颱風，新北市長侯友宜視察各項整備工作。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專）

侯友宜說，下午視察完永和二期三標汙水下水道工程後，便立即趕回新北市府，召開米塔颱風第2次緊急應變工作會報。北台灣1000萬人口中心點在新北市，新北的首長理當責無旁貸，積極來協調周遭的各縣市，來共同面對天災的挑戰，「所以在協調台北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市都是我的責任，也是我該做的事情。」

侯友宜強調，面對颱風向來都是作戰學，不能拿民眾的生命財產來賭，面對天災沒有辦法做好完全預測，但做好充分作戰的心理準備，以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，面對民眾生命安全的守護。謝謝各單位同仁的辛勞，全力守護市民朋友的安全，也謝謝三位副市長在風雨交加的今天和並肩作戰，前往各地視察，他們會持續關注颱風最新動態以及各地狀況，請各位市民朋友們放心。

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
快訊／米塔發威本島首發！北台3縣市「14級強風警報」
即／花蓮宣布明天「正常上班上課」
即／米塔風雨未達標！　宜蘭宣布明天「正常上班上課」
快訊／桃園市宣布「1日正常上班上課」　僅復興區停班課
即／北北基宣布明天「正常上班上課」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

何韻詩潑漆案！王定宇：幕後首腦最高罰1億元、關10年

潑漆案警界高層生氣了！　祭出鐵腕裁定：不准統促黨借北車辦活動

李正皓自爆：對韓國瑜多有指教…10/1遭國民黨議處　「民調落後是事實」

快訊／米塔風雨未達標　北北基宣佈：明天正常上班上課

颱風「作戰學」　侯友宜一肩扛：協調北北基、宜蘭、桃園都是我的責任

快訊／陸軍八軍團上兵榕樹上吊身亡　屏東空軍基地低調不多談

快訊／屏東士兵在營內樹林自戕　第八軍團：全力配合檢警調查

從Call out「進化」成視訊！蘇貞昌被花蓮斷線　網友意見超兩極

快訊／網傳郭台銘大陸欠鉅額財產被凍結　郭辦：已蒐證提告惡意毀謗

警破「百家樂」主題餐廳　盧秀燕發獎金：維護治安決心不容挑戰

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

何韻詩潑漆案！王定宇：幕後首腦最高罰1億元、關10年

潑漆案警界高層生氣了！　祭出鐵腕裁定：不准統促黨借北車辦活動

李正皓自爆：對韓國瑜多有指教…10/1遭國民黨議處　「民調落後是事實」

快訊／米塔風雨未達標　北北基宣佈：明天正常上班上課

颱風「作戰學」　侯友宜一肩扛：協調北北基、宜蘭、桃園都是我的責任

快訊／陸軍八軍團上兵榕樹上吊身亡　屏東空軍基地低調不多談

快訊／屏東士兵在營內樹林自戕　第八軍團：全力配合檢警調查

從Call out「進化」成視訊！蘇貞昌被花蓮斷線　網友意見超兩極

快訊／網傳郭台銘大陸欠鉅額財產被凍結　郭辦：已蒐證提告惡意毀謗

警破「百家樂」主題餐廳　盧秀燕發獎金：維護治安決心不容挑戰

社恐男好想摸遇見的狗狗　刺一句話在手臂…飼主看到都笑了

乘客還在上車「台鐵突然開車」　花蓮車站副站長處置：座票變站票

最可怕的惡夢是無法原諒自己！《牠：第二章》史詩級成長電影

微型天線技術發明　理工學院「專利女王」衝擊5G競爭

何韻詩潑漆案！王定宇：幕後首腦最高罰1億元、關10年

潑漆案警界高層生氣了！　祭出鐵腕裁定：不准統促黨借北車辦活動

楊冪穿透視洋裝「新妝容」曝光！網一看傻了：眼線什麼鬼

李正皓自爆：對韓國瑜多有指教…10/1遭國民黨議處　「民調落後是事實」

快訊／米塔發威本島首發！北台3縣市「14級強風警報」　氣象局：進入建物躲避

快訊／花蓮1日「正常上班上課」　本島縣市全都宣布了

色狼尾隨短裙妹回家樓梯間犯案 「狂摸胸＋抓下體」...7秒後逃離

政治熱門新聞

北市未達標　柯P：侯友宜當組頭

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上..

黃捷提告韓粉　杏仁哥嗆：不尊重..

李佳芬喊話：雲林要出一個總統！

即／陸軍上兵上吊身亡　屏東空軍..

遭韓粉留言辱罵　黃捷：截圖提告

統促黨潑漆偷襲何韻詩　北市警維..

傳郭台銘資產將被凍結　郭辦：提..

國民黨大船沈海　吳敦義先跳　輸..

快訊／潑漆何韻詩　2嫌聲押禁見

郭粉「挺蔡打韓」　郭辦：對粉絲..

簡士偉接任政戰局長　楊安升任陸..

韓國瑜公開政治獻金專戶

立委沒喬攏？　蔡壁如：鍾小平沒..

更多熱門

相關新聞

氣象局2040曝最新風雨預測圖

中颱米塔沿著宜花往北北西方向急撲，風雨從下午觸陸後也不停地增強，氣象局2040再度更新米塔颱風的最新動態，颱風過去三小時路徑稍微偏北，中心朝北北西通過近海的機會增加，估計在深夜到清晨時會最接近東北角，至於是否登陸還需看後續變化。

Call out→視訊！蘇貞昌這行為引網論戰

米塔不排除登陸！10級暴風圈將進北部

風雨變強　台鐵基隆-新竹、八堵-花蓮停駛

米塔來襲甩雨彈！雙北地區麥當勞30日提早結束營業

關鍵字：

侯友宜颱風米塔柯文哲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

更新／10月1日全台停班課懶人包

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

米塔不排除登陸！10級暴風圈將進北部

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面