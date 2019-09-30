颱風「作戰學」　侯友宜一肩扛：協調北北基、宜蘭、桃園都是我的責任





▲為防範米塔颱風，新北市長侯友宜視察各項整備工作。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

米塔颱風來勢洶洶，北北基市府共同決議，30日停止上班及上課，但北市遭質疑風雨量未達標卻放假，使台北市長柯文哲回應，是新北市長侯友宜「當組頭」，聯絡台北、基隆市府。對此，侯友宜晚間回應，北台灣1000萬人口中心點在新北市，新北首長理當責無旁貸，積極協調周遭各縣市，台北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市「都是我的責任」。

侯友宜30日晚間在臉書上提到，上午第一次米塔颱風緊急應變工作會議後，他和三位新北市副市長陳純敬、吳明機 和謝政達分頭視察各項整備工作。其中深坑外股排水支流以前常因降下豪雨而造成淹水，這次為了因應颱風的到來，特別將護岸工程完成，抽水機組也隨時待命，希望能有效避免淹水的情形發生。當地的里長還說，以前大水來襲時只有用鐵板圍起來，這次把堤岸做了起來，安心許多。

針對汐止部分，侯友宜說，汐止新台五路二段正在進行人行道施作工程，但因前兩天的豪雨，水溝內土石被沖了出來，導致排水溝堵塞無法正常排水，進而造成部分積淹水，施工單位已經完成清淤和管溝疏通，也在颱風來臨前設置沙包將雨水導入既有排水溝，並且加設臨時排水線。

侯友宜提到，這次他特別前往汐止視察、確認原本已開挖的混凝土已覆蓋上帆布，避免再度被雨水沖刷，接著再趕往水源路二段視察康誥坑溪逸林園段整治工程，康誥坑溪坡陡且水流湍急，汛期時又受基隆河水位的影響，因此不論堤岸工程、橋樑改建抬高和相關保護工程，都必須做好完全的準備。最後，他也和市府團隊到一旁的廟宇參拜，祈求颱風所帶來的災害能將到最低，大家都要平安。

侯友宜說，下午視察完永和二期三標汙水下水道工程後，便立即趕回新北市府，召開米塔颱風第2次緊急應變工作會報。北台灣1000萬人口中心點在新北市，新北的首長理當責無旁貸，積極來協調周遭的各縣市，來共同面對天災的挑戰，「所以在協調台北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市都是我的責任，也是我該做的事情。」

侯友宜強調，面對颱風向來都是作戰學，不能拿民眾的生命財產來賭，面對天災沒有辦法做好完全預測，但做好充分作戰的心理準備，以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，面對民眾生命安全的守護。謝謝各單位同仁的辛勞，全力守護市民朋友的安全，也謝謝三位副市長在風雨交加的今天和並肩作戰，前往各地視察，他們會持續關注颱風最新動態以及各地狀況，請各位市民朋友們放心。

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