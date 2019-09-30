米塔再放颱風假？最新風雨預測出爐　明僅1縣2地區「停班停課」達標

▲米塔颱風今晚直撲北北基，氣象局不排除可能登陸。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

中度颱風米塔直撲北北基，中央氣象局預估，今晚到清晨米塔中心將從東北角近海通過，最接近台灣，白天之後颱風遠離，午後風雨就可望停下來。截至晚間8時，台中以南及台東已經決定10月1日（周二）正常上班上課，北部民眾等待各縣市政府宣布，事實上，颱風假依據兩項標準，包括平均風力可達7級或陣風可達10級以上，以及未來24小時雨量達350毫米等。

氣象局預報，米塔持續朝北北基方向移動，通過東北方沿海之後進入北部海面，今晚至清晨是最靠近時候，也是影響最明顯時候，颱風中心將從東北角近海通過，由於距陸地不遠，不排除登陸，10級風暴風半徑有機會進入宜蘭、北部陸地。10月1日白天後隨颱風遠離，上午西半部仍有短暫陣雨並伴隨間歇的陣風，到了午後風雨可望停下來。

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▲10/1白天後颱風遠離、午後風雨可望停下，最新風雨預報僅1縣達標停班課。（圖／中央氣象局）



北部、東北部6縣市30日已經宣布停班停課，民眾晚間等待各縣市政府決定10月1日是否放颱風假，台中以南、連江、澎湖、台東等13縣市已經宣布正常上班上課，，颱風停班停課主要依據風力、雨量兩項標準，但根據氣象局最新預報，10月1日6時至12時，僅蘭嶼綠島或連江風力達標，雨量則皆未達標。

《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定：

第一，風力部分，依據氣象局預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，平均風力7級以上，陣風達10級以上時。

第二，雨量部分，依據氣象局「未來24小時雨量預測」，全縣（全區）降雨量已達各縣市權責機關參考基準，且明顯有致災之虞時。北北基、新竹市、彰化縣、嘉義市、台南市、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣（實際觀測250毫米）、金門縣不分平地山區皆為350毫米警戒值。

或是第三，依據土石流警戒區預報或實際觀測，達到各地區土石流警戒基準值，且有致災之虞時。另外，風力未達停班停課基準，但受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷或困難，明顯影響通行安全或上班上課或有致災之虞時也符合基準。

也有部分縣市政府另訂，風力已減弱未達停班停課基準，但為利善後清理時，同樣適用停班停課規定。

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