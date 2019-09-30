何韻詩遭潑漆統促黨2嫌交保　警政署緊急聲明：最速建請檢察官抗告

▲警政署30晚間緊急聲明，會建請檢察官對何韻詩潑漆案涉案人交保提起抗告。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

香港藝人河韻詩遭潑漆案、動手潑漆的統促黨成員胡智偉、梁太富30日傍晚遭台北地方法院裁定兩人交保引發警界高層不滿！今晚警政署緊急發表聲明指出：統促黨該次暴力攻擊行為具有「預謀性、計畫性、組織性」犯罪行為、加上胡智偉有多次暴力攻擊不法記錄、加上今天查獲7名共犯到案，顯示幕後上組織、主謀，警方憂慮2嫌交保有串證滅證之虞。警方專案小組將建請檢察官立即提出抗告。

警政署聲明：北市警局、刑事局共組專案小今天組搜索現場，查獲這次潑漆攻擊事件所查獲的不法事證，足證明潑漆事件是有「組織犯罪」犯罪行為、胡嫌更有多次暴力攻擊不法紀錄，且查獲7名共犯到案。

警政署認為：證據顯示幕後有更重要的教唆者尚未到案，2嫌交保會有串證、湮滅證據之虞，不利日後向上偵辦，且未來恐有持續、重覆實施暴力犯罪，致危害他人之虞，警方專案小組將建請承辦檢察官對於本案即時提出抗告，以利追緝共犯及後續偵查。

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