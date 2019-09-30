LIVE／米塔挾豪雨直撲！氣象局曝最新風雨發威時程

記者黃凱翊／綜合報導



中颱米塔沿著宜花往北北西方向急撲，風雨從下午觸陸後也不停地增強，氣象局2040再度更新米塔颱風的最新動態，颱風過去三小時路徑稍微偏北，中心朝北北西通過近海的機會增加，估計在深夜到清晨時會最接近東北角，至於是否登陸還需看後續變化。

▲米塔雷達合成回波圖。（圖／中央氣象局）

氣象局最新預報指出，米塔颱風中心位置在宜蘭的東南方約170公里海面上，以每小時23公里速度，向北北西進行；強度維持近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風；七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里，其暴風圈已進入臺灣東半部陸地，對南投、台中以北、宜蘭、花蓮、台東、馬祖將構成威脅。

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▲宜蘭縣「紫爆」升級超大豪雨警戒。（圖／中央氣象局）

氣象預報中心課長羅雅尹表示，米塔颱風會逐漸通過東北部近海移動至北部海面，路徑會非常接近東北角陸地，過去三小時觀察實際移動路徑偏北份量稍多，目前預估朝北北西方向移動通過近海機率高， 但颱風受到太平洋高壓導引，只要勢力範圍有些微變化或地形交互作用，路徑偏西、偏東都有可能，後續還需觀察。

羅雅尹指出，根據最新觀測資料，宜蘭已經觀測到5~6公尺浪高，蘇澳、花蓮也觀測到10級陣風，顯示東北部不管陸地還是海面的風浪都顯著加大。預估今晚到明晨，東北部北部正是風力最大時刻，另中南部地區由於東北風順著台灣海峽吹下來，也會有比較強陣風出現；至於背風側的花蓮到台東，深夜到明天清晨風力會稍微減緩，但今天晚上到明天花東地區會有焚風現象。

在降雨的部份，今天下午過後到目前，宜蘭地區一陣陣雨勢越來越大，宜蘭山區累積雨量快速增加，在過去這一兩小時，桃園以北也有明顯雨勢，包含宜蘭、大台北地區、桃園地區的時雨量都有達到30~40豪米，顯示颱風影響加大當中。羅雅尹重申，今天晚上到明天清晨是颱風影響最顯著時刻，尤其北台灣到宜蘭到北部地區風雨最顯著，請大家最好準備。