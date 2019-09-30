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否認針對何韻詩潑漆　胡志偉：鄭重道歉願受處罰「我被打到脫臼」

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記者劉昌松／台北報導

大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉，涉嫌在929台港大遊行中，對香港歌手何韻詩潑漆，遭檢察官聲押後，台北地院30日裁定20萬元交保，胡離開法院前表示，並未刻意選定對何韻詩潑漆，願意向何「鄭重道歉」，並接受法律處罰，但胡話鋒一轉，指控何身為政治領袖，卻把香港同胞之間的仇視氛圍帶到台灣。

▲▼ 胡志偉 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉對何韻詩潑漆的嫌犯胡志偉被法院裁定交保後，指著自己說遭香港口音的人打到手脫臼、頭部腦震盪。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼929港台大遊行，何韻詩受訪遭不明人士潑漆。（圖／記者范綱儀攝）

▲何韻詩在929港台大遊行受訪時遭人從後方潑紅漆。（圖為資料照／記者范綱儀攝）

台北地檢署30日依涉嫌《組織犯罪條例》、《集會遊行法》、《刑法》強制、公然侮辱、毀損等罪，向法院聲請將胡志偉和同夥梁大富聲押禁見，但法官認為胡的行為不涉《組織犯罪條例》，且無逃亡之虞，雖然被扣到潑漆前與人開會討論行動分工，犯後有勾串之虞，但因胡已表明「不會再以類似手法表達意見」，因此依比例原則等理由，裁定胡20萬元、梁10萬元交保。

▲▼連餿水槍都準好了！警直搗潑漆策劃總部再抓7人...驚見大批刀棍標語。（圖／記者張君豪翻攝）

▲胡志偉稱警方查扣到的東西不是他的，裡面也沒有刀沒有槍。（圖／記者張君豪翻攝）

胡交保後一看到媒體，就指著自己的右肩說：「真正的暴力在這裡(指著自己右肩)我手被打到脫臼，頭被打到腦震盪，我在現場被香港口音的人打道脫臼。」胡並拿起手機秀出警方在胡的辦公室查扣到相關事證，強調「現場只有水槍、水球跟一桶餿水，這不是我的東西，如果有槍有刀，我還出來的嗎？希望警方不要礙於上面的壓力，做不實的指控。」

▲▼何韻詩潑漆案，2嫌移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲另名潑漆案嫌犯梁大富也被裁定10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

胡並表示自己5年前就已經沒參加統促黨活動了，這次潑漆前的行前會議，目的是「請大家來保護我，因為如果沒有人保護，我在裡面一定會被打到殘廢；變裝是因為要接近，接近港獨的人。」

胡否認事前選定何韻詩潑漆，他說「要鄭重向何韻詩道歉，但妳身為政治領袖，要香港安定，不應該製造流血衝突，同胞跟同胞之間，因為政治立場不一樣，連親人都不認的仇視，不希望那種氛圍帶到台灣來。」

弱水三千只取一瓢，青春永駐！

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