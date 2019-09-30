米塔直撲北北基！恐「不規則走法」登陸　氣象局：10級暴風圈將進入北部陸地

▲米塔朝北北基方向偏北通過東北方沿海，不排除登陸。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

18號中颱米塔（MITAG）不斷逼近，中央氣象局表示，目前米塔暴風圈已經涵蓋東半部陸地，未來將朝偏北北基方向通過東北方沿海，預估今晚至10月1日（周二）是最靠近時候，東北部、北部風力最大，因颱風過去3小時路徑偏北分量多，但仍要觀測導引氣流及地形交互作用的影響，是否往西偏。台灣颱風論壇也指出，米塔已經進入關鍵點位，「不小心吸一下，可能出現不規則走法」，颱風中心深夜可能擦過東北角，台北宜蘭基隆桃園慎防強風。

根據觀測，中颱米塔30日晚間6時中心位在宜蘭東南方約140公里海面上，暴風圈已經進入東半部陸地，陸上警報範圍涵蓋南投、台中以北、宜花東及馬祖，預估未來將以時速23公里速度，朝北北西向北北基方向移動。氣象局預估，今晚至清晨颱風中心將從東北角近海通過，由於距陸地不遠，不排除登陸，10級暴風半徑將會進入宜蘭及北部陸地，

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▲宜蘭山區有超大豪雨發生機率，今晚到清晨北東風雨最強！（圖／中央氣象局）



▲米塔中心接近北部陸地，北東慎防猛烈風勢。（圖／中央氣象局）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，米塔傍晚時已經進入關鍵點位，接下來要密切觀察颱風與地形間的互動，「不小心吸一下，就可能出現不規則走法！」北部風雨增強，預估入夜到清晨風雨最劇烈，中南部平地傍晚起風勢也會增強，到了深夜，米塔中心可能擦過東北角，台北、宜蘭、基隆、桃園都要慎防猛烈風勢。

氣象局並針對北北基、桃竹苗、中投、高雄、連江、嘉義縣15縣市發布「豪雨特報」，30日至10月1日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭平地、新北山區及桃園山區有局部豪雨或大豪雨，北部地區、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，中部地區、東部地區、東南部地區、南部山區及馬祖有局部大雨發生機率。

超大豪雨地區：宜蘭縣。

大豪雨地區：新北市、桃園市。

氣象局預報中心課長羅雅尹傍晚5時40分表示，北台灣午後風雨顯著增強，暴風圈已經涵蓋東半部陸地，預估未來米塔路徑將朝偏北北基方向，通過東北方沿海之後進入北部海面，今晚至清晨是最靠近時候，宜蘭附近已經觀測到5至6公尺浪高，蘇澳花蓮10級陣風，東北部、北部陸地海面風浪明顯加大，今晚到清晨風力最大時。

至於中南部地區，因東北風順著台灣海峽地形吹下來，也會出現較強陣風，背風側的花蓮到台東深夜到清晨風力減緩，但今晚到清晨可能有焚風。由於過去3小時米塔實際移動路徑偏北分量多一點，將來朝北北基通過東北部近海機率較高，但導引氣流些微變化，以及地形交互作用的影響，仍要觀察颱風會不會往西偏。