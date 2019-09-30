　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

米塔直撲北北基！恐「不規則走法」登陸　氣象局：10級暴風圈將進入北部陸地

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼晚班。（圖／中央氣象局）

▲米塔朝北北基方向偏北通過東北方沿海，不排除登陸。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

18號中颱米塔（MITAG）不斷逼近，中央氣象局表示，目前米塔暴風圈已經涵蓋東半部陸地，未來將朝偏北北基方向通過東北方沿海，預估今晚至10月1日（周二）是最靠近時候，東北部、北部風力最大，因颱風過去3小時路徑偏北分量多，但仍要觀測導引氣流及地形交互作用的影響，是否往西偏。台灣颱風論壇也指出，米塔已經進入關鍵點位，「不小心吸一下，可能出現不規則走法」，颱風中心深夜可能擦過東北角，台北宜蘭基隆桃園慎防強風。

根據觀測，中颱米塔30日晚間6時中心位在宜蘭東南方約140公里海面上，暴風圈已經進入東半部陸地，陸上警報範圍涵蓋南投、台中以北、宜花東及馬祖，預估未來將以時速23公里速度，朝北北西向北北基方向移動。氣象局預估，今晚至清晨颱風中心將從東北角近海通過，由於距陸地不遠，不排除登陸，10級暴風半徑將會進入宜蘭及北部陸地，

請繼續往下閱讀...

▲▼晚班。（圖／中央氣象局）

▲▼晚班。（圖／中央氣象局）

▲宜蘭山區有超大豪雨發生機率，今晚到清晨北東風雨最強！（圖／中央氣象局）

▲▼米塔。（圖／中央氣象局）

▲▼米塔。（圖／中央氣象局）

▲米塔中心接近北部陸地，北東慎防猛烈風勢。（圖／中央氣象局）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，米塔傍晚時已經進入關鍵點位，接下來要密切觀察颱風與地形間的互動，「不小心吸一下，就可能出現不規則走法！」北部風雨增強，預估入夜到清晨風雨最劇烈，中南部平地傍晚起風勢也會增強，到了深夜，米塔中心可能擦過東北角，台北、宜蘭、基隆、桃園都要慎防猛烈風勢。

氣象局並針對北北基、桃竹苗、中投、高雄、連江、嘉義縣15縣市發布「豪雨特報」，30日至10月1日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭平地、新北山區及桃園山區有局部豪雨或大豪雨，北部地區、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，中部地區、東部地區、東南部地區、南部山區及馬祖有局部大雨發生機率。

超大豪雨地區：宜蘭縣。
大豪雨地區：新北市、桃園市。

氣象局預報中心課長羅雅尹傍晚5時40分表示，北台灣午後風雨顯著增強，暴風圈已經涵蓋東半部陸地，預估未來米塔路徑將朝偏北北基方向，通過東北方沿海之後進入北部海面，今晚至清晨是最靠近時候，宜蘭附近已經觀測到5至6公尺浪高，蘇澳花蓮10級陣風，東北部、北部陸地海面風浪明顯加大，今晚到清晨風力最大時。

至於中南部地區，因東北風順著台灣海峽地形吹下來，也會出現較強陣風，背風側的花蓮到台東深夜到清晨風力減緩，但今晚到清晨可能有焚風。由於過去3小時米塔實際移動路徑偏北分量多一點，將來朝北北基通過東北部近海機率較高，但導引氣流些微變化，以及地形交互作用的影響，仍要觀察颱風會不會往西偏。

ET快訊
快訊／陸軍八軍團上兵榕樹上吊身亡　屏東空軍基地低調不多談
即／新竹縣市明天正常上班上課
即／米塔挾風雨未達標！　台中市、苗栗縣明天「正常上班上課」
米塔直撲北北基！恐「不規則走法」登陸　氣象局：10級暴風圈將
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／中颱米塔甩雨彈高雄正常上班、上課！　10/1全台「停班停課」懶人包

米塔直撲北北基！恐「不規則走法」登陸　氣象局：10級暴風圈將進入北部陸地

快訊／中颱米塔甩雨彈！半個宜蘭「完全紫爆」　氣象局曝發威時程：要到明天

快訊／中颱米塔甩雨彈！半個宜蘭「完全紫爆」　氣象局曝發威時程：要到明天

不斷更新／中颱米塔噴豪雨13縣市正常上班課！10/1全台「停班停課」懶人包

消費稅10月起8%→10%！　哈日族「3招省錢攻略」學起來

快訊／苗栗縣宣布：明天正常上班上課　全台停班課懶人包看這裡

快訊／新竹縣、市宣布：明天正常上班上課　全台停班課懶人包看這裡

快訊／台東縣宣布1日「正常上班上課」　風雨未達標準

米塔強逼！台鐵八堵花蓮、基隆新竹區間車停駛　「30日交通異動」懶人包

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

不斷更新／中颱米塔噴豪雨13縣市正常上班課！10/1全台「停班停課」懶人包

消費稅10月起8%→10%！　哈日族「3招省錢攻略」學起來

快訊／苗栗縣宣布：明天正常上班上課　全台停班課懶人包看這裡

快訊／新竹縣、市宣布：明天正常上班上課　全台停班課懶人包看這裡

快訊／台東縣宣布1日「正常上班上課」　風雨未達標準

米塔強逼！台鐵八堵花蓮、基隆新竹區間車停駛　「30日交通異動」懶人包

米塔直撲北北基！恐「不規則走法」登陸　氣象局：10級暴風圈將進入北部陸地

快訊／米塔風雨變強　台鐵宣布：基隆-新竹、八堵-花蓮今晚停駛

快訊／中颱米塔甩雨彈！半個宜蘭「完全紫爆」　氣象局曝發威時程：要到明天

中颱米塔路徑「北偏」！颱風中心深夜至清晨最接近東北角

不斷更新／中颱米塔噴豪雨13縣市正常上班課！10/1全台「停班停課」懶人包

影／存股派VS.技術派該選誰？　達人：有時間耐心者做技術分析、上班族可做價值投資

制定「生產計畫書」自在面對生產！醫師與孕媽咪共創舒適產程

消費稅10月起8%→10%！　哈日族「3招省錢攻略」學起來

紅孩兒30周年合體！　韓志杰秘密返台「先見失散弟弟」

快訊／苗栗縣宣布：明天正常上班上課　全台停班課懶人包看這裡

曾莞婷連拍14天八點檔沒休息！狂冒痘痘「經期大亂」：1個月來好幾次

快訊／陸軍八軍團上兵榕樹上吊身亡　屏東空軍基地低調不多談

快訊／屏東士兵在營內樹林自戕　第八軍團：全力配合檢警調查

私人派對同框蕾哈娜、Jennie站C位　21歲網紅「一下被女神叫出名字」感動哭

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

生活熱門新聞

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10..

米塔來襲　全台停班停課一覽表

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

更新／10月1日全台停班課懶人..

剛換iPhone 11想賣了　..

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布..

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

氣象局1030曝光「路徑西修」..

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降..

氣象局1630曝米塔觸陸後最新..

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

縣長帶隊颱風前夕出國　豬隊友竟..

新竹這間公司橫跨縣市　上不上班..

週二放假？戴立綱：別想！

更多熱門

相關新聞

Call out→視訊！蘇貞昌這行為引網論戰

行政院長蘇貞昌在8月底白鹿颱風來臨時，臨時展開「電話抽查」，call out給6個停班停課的縣市首長，一開始高雄市長韓國瑜的電話沒有接通，相隔近3分鐘後才順利通話；這次米塔颱風來襲，蘇貞昌改以「網路視訊抽查」模式，結果花蓮縣災害應變中心的視訊畫面遲遲無法連上，讓他一度怒批「要我等多久？」引起網友熱議。

即／台東宣布　1日正常上班上課

米塔來襲甩雨彈！雙北地區麥當勞30日提早結束營業

關鍵字：

氣象氣象雲米塔颱風停班停課颱風登陸陸上颱風警報陸上警報

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

更新／10月1日全台停班課懶人包

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大媽找到了

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面