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從Call out「進化」成視訊！蘇貞昌被花蓮斷線　網友意見超兩極

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▲▼蘇貞昌視察中央災變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蘇貞昌30日視察中央災變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／綜合報導

行政院長蘇貞昌在8月底白鹿颱風來臨時，臨時展開「電話抽查」，call out給6個停班停課的縣市首長，一開始高雄市長韓國瑜的電話沒有接通，相隔近3分鐘後才順利通話；這次米塔颱風來襲，蘇貞昌改以「網路視訊抽查」模式，結果花蓮縣災害應變中心的視訊畫面遲遲無法連上，讓他一度怒批「要我等多久？」引起網友熱議。

回顧8月24日，蘇貞昌一早8點坐鎮應變中心，與現場工作同仁關心颱風狀況，同時也親自打電話連線6個停班課縣市，「隨堂考」各縣市首長，關心各地災情。包含屏東、高雄、台南縣市都是首長親自接聽，台東為副縣長、花蓮是消防局長回應，其中澎湖縣卻是怎麼打都打不通。

▲▼蘇貞昌突然和韓國瑜連線。（圖／記者洪正達攝）

▲蘇貞昌8月24日和韓國瑜連線。（圖／記者洪正達攝）

蘇貞昌打電話給韓國瑜，電話一開始沒有接通。聽聞現場工作人員回報，韓國瑜正在「開會」，蘇貞昌說道，「你跟他說院長要跟他講電話」。相隔近3分鐘後，韓國瑜電話一接通就大喊，「院長好！」和蘇貞昌解釋高雄情況。

蘇貞昌最後一通電話打給澎湖縣長賴峰偉，不過電話卻是轉入語音信箱，蘇貞昌再要求打給縣長隨身秘書、幕僚，但還是沒人接，使蘇貞昌相當不滿，認為澎湖應變中心三級開設，卻完全找不到人，面對災害電話應該要立即接通，不該出現聯繫不上的現象。

蘇貞昌最後下令檢討，第一是應變中心的開設應該由中央災害應變中心評估，不該讓縣市首長獨自決定，其二，請消防署檢討應變中心通訊系統，視訊電話應該立即接聽，第三，所有指揮官副指揮官，以及隨身秘書隨扈的電話都應該能立即接聽，不能隨便關語音信箱，「災害的時候不可以這樣！」

▲澎湖縣長當選人賴峰偉。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲賴峰偉。（圖／ETtoday資料照）

到了30日米塔颱風來襲，蘇貞昌也同樣在早上8點抵達中央災害應變中心，這次改採「視訊連線」，要求把各單位的視訊畫面調到中央的大螢幕；不過當點名到花蓮縣時，卻遲遲無法連上，這讓蘇貞昌臉色相當難看。

對此，消防署解釋，因為花蓮縣正在跟氣象局視訊連線，導致無法馬上連線，蘇貞昌當場發怒，「內部開會，跟我視訊連線跟我有什麼關係？」、「花蓮縣那邊，可以把我們切掉？」這時候消防署趕緊說，「他們剛剛跟氣象局在連線，我們請他們跟氣象局切掉後我們才可以跟他們連」。

▲▼蘇貞昌視察中央災變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蘇貞昌30日改採視訊連線。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

隨後，蘇貞昌指著在場的氣象局官員說，「氣象局不是在這裡？怎麼會在連線？」氣象局趕緊解釋，「因為花蓮把風速調高，因為他們沒有停班停課，我們要特別提醒他們，當面溝通比較有效，要約好視訊連線。」約莫等了近10分鐘，花蓮縣的畫面傳回中央災變中心，蘇貞昌才繼續交辦其他各單位注意事項。

針對蘇貞昌突然視訊連線，災害應變中心執行秘書消防局長林文瑞表示，颱風來襲前，各縣市首長必定會關心颱風動向，並與各鄉鎮市公所及鄉親緊密聯結。花蓮縣災害應變中心8點已與內政部、中央氣象局、各公所視訊都在同步連線中，並不清楚行政院災防辦沒有辦法與花蓮縣連接上線的問題，一共有3個系統在同步連線，災害應變中心亦都在辦理防災會議。

▲▼蘇貞昌視察中央災變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，林文瑞澄清指出，花蓮縣災害應變中心視訊是沒問題的，且今日上午8時災害應變中心已經開始積極進行整備會議事宜，一方面與13鄉鎮市公所應變中心辦理視訊會議整備，並與中央應變中心測試沒問題。緊接著並與氣象局、13鄉鎮市測試階段，中央災害應變中心臨時無法切換，花蓮縣緊急排除，這中間有耽擱5分鐘的時間，並沒有花蓮縣接不上的問題，未來中央可與地方立定強制性切換視訊系統，請中央視訊系統作加強、改善。

關於蘇貞昌的行為，網友們表示，「蘇揆很重視防颱阿！」、「花蓮縣喊在」、「終於有人在意花蓮了」、「刷一排愛心給花蓮縣，刷一排漢堡～～」、「中央真的盡心盡力」。不過也有人認為，「花蓮跟氣象局開會，為什麼要插花呢？」、「現在的縣市首長到底是要做好市政還是接院長電話」、「測試比會議重要？」

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