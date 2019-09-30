嘉市道安宣導開跑　學習搭乘大眾運輸工具

▲嘉義市道安宣導開跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓國小、幼稚園學童從小養成如何搭乘公共運輸以及了解正確的道安觀念，嘉義市政府將在10月至12月期間辦理30場校園道安宣導活動，而30日校園宣導第一場正式開跑，邀請到志航國小學童一同參與，當天除了教導學童搭公車知識、道路安全規則外，也在活動期間進行有獎徵答，讓學童們玩得不亦樂乎。

▲嘉義市道安宣導，教導學童如何搭乘大眾交通工具。（圖／記者翁伊森翻攝）

志航國小為校園宣導的第一場，陸續還有民族國小、垂陽國小、大同附幼等29場次校園宣導，期望透過宣導讓學童更了解如何搭乘公共運輸，也鼓勵全家大小一同搭乘公車遊遍嘉義市，探索嘉義之美。

嘉義市政府為鼓勵搭乘公共運輸，即日起至108年12月31日止，市區三條公車(市區1路、66路、7路)，持悠遊卡、一卡通等電子票證可享免費搭乘優惠，交通處並貼心提醒民眾，搭乘前可至公車動態網站查詢(https://www.taiwanbus.tw/DyBus.aspx)，以減少候車時間。詳細各站時刻表可至本府交通處網頁-公車資訊下查詢(https://traffic.chiayi.gov.tw/service.aspx?id=1)。